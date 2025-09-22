LLAMADO A CONCURSO
Llamado a concurso: Fiscales adjuntos subrogantes
Licitación Pública Nacional N°01/2025
Concurso múltiple: Jueces de Primera Instancia
Michlig: "La Ley N° 14.334 de Apoyo a Clubes ya tiene decreto reglamentario para su implementación"
El Programa surge de una Ley del Senador Felipe Michlig y promulgada por el Gobernador Maximiliano Pullaro que establece "una política de Estado de acompañamiento a los Clubes de la Provincia de Santa Fe".
Alerta por estafa: advierten sobre un falso "Bono Mujer" de $240.000
La Defensoría del Pueblo provincial emitió un aviso a la ciudadanía sobre una campaña de phishing que utiliza un supuesto subsidio para robar datos personales y bancarios. El organismo recordó las claves para no ser víctima de este tipo de fraudes.
Michlig entregó aportes en Hersilia y anunció la puesta en valor del hospital por más $1.520 millones
“El próximo 14 de octubre a las 10:00 horas, en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos de Hersilia se procederá a la apertura de sobres para la obra de puesta en valor del Hospital de Hersilia con una inversión histórica”.
La Comuna de Monte Oscuridad recibirá más de $400 millones para ripio del “Programa Caminos Productivos”
“Esta obra rural redundará en mejorar la salida de la producción, el acceso a la educación rural, la conectividad de los vecinos, la calidad de vida y el arraigo en la ruralidad”, señaló el Senador Michlig.
Policiales del fin de semana: se denunciaron varios delitos en San Cristóbal
Además, la policía logró recuperar elementos que habían sido robados días atrás.