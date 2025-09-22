LLAMADO A CONCURSO

Ranking

Michlig: "La Ley N° 14.334 de Apoyo a Clubes ya tiene decreto reglamentario para su implementación" Carlos Lucero Política 15 de septiembre de 2025 El Programa surge de una Ley del Senador Felipe Michlig y promulgada por el Gobernador Maximiliano Pullaro que establece "una política de Estado de acompañamiento a los Clubes de la Provincia de Santa Fe".

Alerta por estafa: advierten sobre un falso "Bono Mujer" de $240.000 El Departamental Mas Secciones - Informe especial 19 de septiembre de 2025 La Defensoría del Pueblo provincial emitió un aviso a la ciudadanía sobre una campaña de phishing que utiliza un supuesto subsidio para robar datos personales y bancarios. El organismo recordó las claves para no ser víctima de este tipo de fraudes.