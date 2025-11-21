Ranking

Investigación Coimas en ANDIS: chats revelan «asociación ilícita» y un video compromete a Spagnuolo Carlos Lucero Actualidad 17 de noviembre de 2025 La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad suma pruebas contundentes contra el exdirector Diego Spagnuolo. El fiscal Franco Picardi investiga una trama de pagos millonarios direccionados, mensajes sobre «cinco palos» en efectivo y las imágenes de cámaras de seguridad que muestran al funcionario entrando a la casa del empresario Miguel Ángel Calvete con una mochila al hombro.

Inició la construcción de la tercera conexión vial entre Reconquista y Avellaneda El Departamental Mas Secciones - Obras públicas 20 de noviembre de 2025 Ya se pusieron en marcha los trabajos que tienen un presupuesto de $15.800 millones y deben ejecutarse en un plazo de 24 meses. La obra tiene una longitud de 2.600 metros, incluyendo camino pavimentado, puente, bicisenda y vereda. “Mientras la obra pública está paralizada en gran parte del país, Santa Fe por impulso del gobernador Pullaro sigue invirtiendo, da trabajo y lo hace de forma transparente y eficiente”, resaltó el titular de Obras Públicas, Enrico.

Ante la llegada del verano cómo se prepara la EPE y qué pasará con las tarifas El Departamental Actualidad 20 de noviembre de 2025 La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, habló de la preparación de la empresa ante las posibles olas de calor y si habrá o no aumentos de tarifas.