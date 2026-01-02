El Gobierno iniciaría el proceso para privatizar el Belgrano Cargas: la letra chica y el plan para renovar otra compañía clave

El DepartamentalActualidad26 de diciembre de 2025
Los datos surgen de las inscripciones realizadas en todo el territorio provincial y reflejan las preferencias de las familias santafesinas al momento de registrar nacimientos, en el marco de la función esencial que cumple el Registro Civil en la garantía del derecho a la identidad. Además, al 15 de diciembre, se registraron 8.650 matrimonios y 10.220 uniones convivenciales.
Carlos LuceroActualidad28 de diciembre de 2025
Un caimán latirostris fue liberado en una reserva. Llegó el año pasado desde Buenos Aires, donde estuvo cautivo en un piletón del organismo científico, y fue rehabilitado en el centro La Esmeralda de Santa Fe. En ese lugar, el Proyecto Yacaré crío a miles de ejemplares que sacaron a la especie del riesgo de extinción.
El DepartamentalActualidad29 de diciembre de 2025
El gobierno cordobés evalúa sancionar a quienes no cumplan con el calendario de vacunación infantil. Modificarán el Código de Convivencia.
Carlos Lucero30 de diciembre de 2025
Un camión con tanque de la empresa Transhol protagonizó un incidente vial mientras circulaba por la Ruta Provincial 69S, a unos 8 kilómetros al oeste del casco urbano de Palacios.
Carlos LuceroActualidad01 de enero de 2026
En las primeras horas dos bebés nacieron en la maternidad del hospital Iturraspe durante la madrugada del 1° de enero, con apenas cinco minutos de diferencia. Ambas son oriundas de la localidad de Recreo y se encuentran en buen estado de salud, otra lo hizo en un patrullero durante el traslado de urgencia realizado por personal policial, que brindó asistencia inmediata a la madre. en la ciudad de Rosario y también hubo un nacimiento en el hospital de San Cristóbal.