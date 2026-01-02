Conducción con altas temperaturas: realizan recomendaciones para viajar con seguridad

Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal rechazan el DNU que reforma la Ley de Inteligencia y exigen restablecer el control parlamentario
Desde el interbloque Unidos rechazamos el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional. No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU.