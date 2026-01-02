Conducción con altas temperaturas: realizan recomendaciones para viajar con seguridad

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar los cuidados al momento de conducir durante jornadas de altas temperaturas, ya que el calor excesivo puede afectar la atención, los reflejos y el estado general del conductor, incrementando el riesgo de siniestros viales.

El calor extremo puede generar cansancio, deshidratación, disminución de los reflejos, falta de concentración, mareos e irritabilidad y somnolencia, aumentando las posibilidades de protagonizar un siniestro vial. Además estas condiciones reducen la capacidad de reacción y la toma de decisiones al volante.

Recomendaciones

Desde la APSV se recomienda:

•⁠ ⁠Hidratarse de manera frecuente, incluso sin sensación de sed. Llevar siempre agua fresca en el vehículo.

•⁠ ⁠Evitar conducir en las horas de mayor calor, especialmente entre el mediodía y la tarde, siempre que sea posible.

•⁠ ⁠Realizar pausas regulares en viajes largos para descansar, refrescarse y recuperar la concentración.

•⁠ ⁠Ventilar adecuadamente el habitáculo y utilizar el aire acondicionado de forma moderada, evitando contrastes bruscos de temperatura ya que la temperatura de un auto que estuvo detenido bajo el sol puede llegar a los 70°.

•⁠ ⁠No consumir alcohol ni medicamentos que provoquen somnolencia, ya que sus efectos se potencian con el calor.

•⁠ ⁠Usar ropa liviana y cómoda, que facilite la regulación térmica del cuerpo. No conducir con ojotas o calzado que no tenga buena fijación con el pedal ya que pueden engancharse y generar un siniestro vial. Usar zapatos o zapatillas cerrados y firmes, sin taco.

•⁠ ⁠Revisar el estado del vehículo, especialmente el sistema de refrigeración, neumáticos y frenos, ya que las altas temperaturas también afectan el funcionamiento mecánico. Chequear los indicadores de temperatura del motor y detenerse ante la primera advertencia del sistema del vehículo.

•⁠ ⁠En caso de conducir en moto, se recomienda usar ropa clara ya que absorbe menos los rayos del sol. Es imprescindible y obligatorio el uso del casco.

Asimismo, la APSV recuerda que niños, personas mayores y animales nunca deben permanecer dentro de un vehículo detenido, aunque sea por pocos minutos, debido al rápido aumento de la temperatura interior.