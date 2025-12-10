Llamado a concurso Fiscales Adjuntos Subrogantes del Ministerio de la Acusación 10 Diciembre 2025

Ranking

Sueldos estatales: el Gobierno publicó los decretos y confirma nuevos mínimos salariales El Departamental Actualidad 02 de diciembre de 2025 Con la publicación de los decretos salariales, desde noviembre rige una suba del 4,8% sobre el básico y una garantía mínima de bolsillo de $100.000. También se fijaron nuevos pisos remunerativos para cada sector y se trasladarán los incrementos a jubilados y pensionados.

San Cristóbal: Fuerte choque entre un auto y una moto en Lassaga y Junín Carlos Lucero Actualidad 07 de diciembre de 2025 Anoche el accidente fue protagonizado por una motocicleta marca Honda Wave, color negro, sin dominio visible conducida por un joven de 14 años quien se movilizaba acompañado por otro menor de 16 años, quienes fueron derivados al hospital local. La moto colisiona con un Automóvil marca Citroen C3, color blanco, conducido por el ciudadano un hombre de 68 años.