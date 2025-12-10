Llamado a concurso Fiscales Adjuntos Subrogantes del Ministerio de la Acusación 10 Diciembre 2025

Llamado a concurso Fiscales Adjuntos Subrogantes del Ministerio de la Acusación 10 Diciembre 2025Licitaciones 10 de diciembre de 2025El Departamental
LLAMADO A CONCURSO 22, 23 y 24 De SEPTIEMBRE
Jueces de Primera Instancia de Distrito de Familia (Circunscripciones Judiciales N°1; N°2 y Nº 4)
Elevación de propuestas - Consejo de la Magistratura
Llamado a concurso: Fiscales adjuntos subrogantes
Sueldos estatales: el Gobierno publicó los decretos y confirma nuevos mínimos salariales
Con la publicación de los decretos salariales, desde noviembre rige una suba del 4,8% sobre el básico y una garantía mínima de bolsillo de $100.000. También se fijaron nuevos pisos remunerativos para cada sector y se trasladarán los incrementos a jubilados y pensionados.
San Cristóbal: Fuerte choque entre un auto y una moto en Lassaga y Junín
Anoche el accidente fue protagonizado por una motocicleta marca Honda Wave, color negro, sin dominio visible conducida por un joven de 14 años quien se movilizaba acompañado por otro menor de 16 años, quienes fueron derivados al hospital local. La moto colisiona con un Automóvil marca Citroen C3, color blanco, conducido por el ciudadano un hombre de 68 años.
El caso que sacudió a Reconquista se decidirá en un juicio por jurados: el padrastro acusado de matar a una nena de 3 años
Bruno Luis Martínez, de 23 años, está imputado por el homicidio de su hijastra, Xiomara Ailén Vallejos, quien murió como consecuencia de las lesiones causadas por golpes y diversas lesiones atribuidas al joven.
Confirmaron las fechas de pago para las autoridades de mesa de las elecciones del 26 de octubre
La Secretaría Electoral Nacional informó que esta semana comenzarán a percibir su pago las autoridades de mesa que participaron en las elecciones nacionales. El calendario completo de pago se hará por número de DNI.