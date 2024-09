Concurso múltiple: fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación

El gobernador santafesino destacó que el ajuste más importante recae sobre los funcionarios políticos y los jueces. “En la Caja de Jubilaciones de la Provincia tenemos un déficit fiscal que no tiene por qué ser pagado por el sector privado”, dijo, y agregó: “Van a pagar mas los que más ganan, no se va a recortar el 82% móvil, no se van a cambiar las edades. Lo que proyectamos es una Caja más eficiente”.