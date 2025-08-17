Tragedia en San Lorenzo: la caída de un montacargas en obra deja cuatro muertos y un herido grave

Histórico: se presentaron los primeros dictámenes de la Convención del 25
Desde la década de 1960 no se registraba un avance tan significativo en el marco de una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe.
Cuatro operarios perdieron la vida y un quinto resultó gravemente herido al precipitarse un montacargas por el foso destinado al ascensor en una obra situada en San Lorenzo. Las tareas de rescate estuvieron a cargo de Bomberos, SIES y Policía; se investigan las causas.Actualidad17 de agosto de 2025Carlos Lucero
(Fuente El Litoral) Un trágico accidente ocurrido en una obra en construcción costó la vida a cuatro operarios e hirió gravemente a otro. El hecho se produjo en la ciudad de San Lorenzo.
El accidente tuvo lugar este domingo alrededor de las 12:45 horas, en un edificio en construcción ubicado en San Carlos 1070, San Lorenzo.
Según fuentes oficiales, un montacargas utilizado para transportar trabajadores cayó por el hueco de ascensor desde un piso alto del edificio. Como resultado, cuatro obreros murieron en el acto y un quinto fue internado en grave estado por heridas de consideración
El vehículo elevador, cuya capacidad oficial era para cuatro personas, transportaba a cinco trabajadores al momento de la caída. Esa sobrecarga, junto a las condiciones del hueco, podría haber sido determinante en el siniestro
Inmediatamente, se activó un amplio operativo de emergencia: Bomberos voluntarios realizaron tareas de rescate, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) confirmó los fallecimientos e informó la situación crítica del herido, y la Policía montó un perímetro de seguridad mientras se adelantaban los primeros peritajes
Las víctimas —los cuatro fallecidos y el herido— eran trabajadores que llegaron recientemente desde la provincia de Buenos Aires y eran oriundos de Villa Ocampo, en el norte de Santa Fe
Este dato abre interrogantes sobre si existían deficiencias en la planificación, capacitación o en la coordinación logística del traslado de operarios.
Hasta el momento, no se dieron a conocer públicamente datos sobre la empresa responsable de la obra ni sobre las condiciones generales de seguridad en la obra.
También se aguarda la intervención técnica para determinar si hubo fallas estructurales, negligencia o errores humanos que desencadenaron la tragedia
Las familias de los operarios y los organismos de control aguardan el desarrollo y los resultados de las pericias.
Desde la década de 1960 no se registraba un avance tan significativo en el marco de una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe.
Ya se repartieron entre un grupo de policías de toda la provincia las 200 armas de baja letalidad que sumarán los agentes en sus patrullajes.
Esto se da en el marco del programa 1000 Aulas. "Estamos poniendo las bases para tener el sistema educativo más robusto de la República Argentina", afirmó el Gobernador Pullaro.
La propuesta incluirá la participación de universidades, institutos terciarios, academias, centros de formación y emprendedores, además de charlas motivacionales, talleres y actividades culturales.
El Gobierno de Javier Milei transfirió todas las atribuciones de la Dirección Nacional del ente a la Presidencia. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.
La actualización de tarifas eléctricas en la provincia responde a cambios en los precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía. Entra en vigencia para consumos desde el 1° de agosto.
Desde la década de 1960 no se registraba un avance tan significativo en el marco de una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe.
Actualmente, se tramitan los sumarios correspondientes y, en algunos casos, los empleados implicados ya no forman parte de la administración pública.
Cuatro operarios perdieron la vida y un quinto resultó gravemente herido al precipitarse un montacargas por el foso destinado al ascensor en una obra situada en San Lorenzo. Las tareas de rescate estuvieron a cargo de Bomberos, SIES y Policía; se investigan las causas.