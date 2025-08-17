Tragedia en San Lorenzo: la caída de un montacargas en obra deja cuatro muertos y un herido grave

(Fuente El Litoral) Un trágico accidente ocurrido en una obra en construcción costó la vida a cuatro operarios e hirió gravemente a otro. El hecho se produjo en la ciudad de San Lorenzo.

El siniestro y el inicio del operativo

El accidente tuvo lugar este domingo alrededor de las 12:45 horas, en un edificio en construcción ubicado en San Carlos 1070, San Lorenzo.

Según fuentes oficiales, un montacargas utilizado para transportar trabajadores cayó por el hueco de ascensor desde un piso alto del edificio. Como resultado, cuatro obreros murieron en el acto y un quinto fue internado en grave estado por heridas de consideración

El vehículo elevador, cuya capacidad oficial era para cuatro personas, transportaba a cinco trabajadores al momento de la caída. Esa sobrecarga, junto a las condiciones del hueco, podría haber sido determinante en el siniestro

Inmediatamente, se activó un amplio operativo de emergencia: Bomberos voluntarios realizaron tareas de rescate, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) confirmó los fallecimientos e informó la situación crítica del herido, y la Policía montó un perímetro de seguridad mientras se adelantaban los primeros peritajes

Origen de los operarios y contextos

Las víctimas —los cuatro fallecidos y el herido— eran trabajadores que llegaron recientemente desde la provincia de Buenos Aires y eran oriundos de Villa Ocampo, en el norte de Santa Fe

Este dato abre interrogantes sobre si existían deficiencias en la planificación, capacitación o en la coordinación logística del traslado de operarios.

Hasta el momento, no se dieron a conocer públicamente datos sobre la empresa responsable de la obra ni sobre las condiciones generales de seguridad en la obra.

También se aguarda la intervención técnica para determinar si hubo fallas estructurales, negligencia o errores humanos que desencadenaron la tragedia

Las familias de los operarios y los organismos de control aguardan el desarrollo y los resultados de las pericias.