La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta

Nuevo aumento del precio de combustibles
La petrolera YPF actualizó el precio de sus combustibles en todo el país y ya rigen los nuevos valores.
La actualización de tarifas eléctricas en la provincia responde a cambios en los precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía. Entra en vigencia para consumos desde el 1° de agosto.Mas Secciones - Economía14 de agosto de 2025El Departamental
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) oficializó la actualización de su cuadro tarifario en Santa Fe a partir de agosto de 2025. La medida impacta en los consumos registrados desde el 1° de este mes.
La decisión, confirmada mediante la resolución N° 684, publicada esta semana, responde a la modificación de los precios mayoristas de energía eléctrica, potencia y transporte dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación para el trimestre agosto-octubre.
Cuánto aumenta la luz en Santa Fe y a quiénes afecta
Según el expediente, el ajuste traslada a las facturas el incremento en los costos de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). También incorpora la actualización mensual del Valor Agregado de Distribución (VAD) aprobada por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
El nuevo esquema
Nueve cuadros tarifarios
Residencial de altos ingresos (Nivel 1)
Residencial de ingresos medios (Nivel 3)
Residencial de menores ingresos (Nivel 2)
Segmentos específicos para zonas frías y localidades sin gas natural
Comercios, industrias y grandes demandas
Cuándo y dónde consultar las nuevas tarifas de la EPE
La suba rige para consumos desde el 1° de agosto de 2025 y está publicada en el Boletín Oficial de la provincia.
La EPE informó que los valores completos de cada segmento pueden consultarse en su web oficial, en la solapa Tarifas.
Por qué sube la luz en agosto 2025
Desde la empresa remarcaron que no se trata de un incremento provincial discrecional, sino de la aplicación obligatoria de los precios mayoristas y el esquema de segmentación definidos por la Nación, en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332/2022.
La petrolera YPF actualizó el precio de sus combustibles en todo el país y ya rigen los nuevos valores.
El acuerdo en paritaria fija básicos por encima del millón, con sumas por antigüedad y presentismo para todo el país.
Comenzará el viernes 1° de agosto y se completará el miércoles 6 para la totalidad de activos y pasivos provinciales. Las autoridades superiores de los distintos poderes percibirán sus haberes el jueves 7.
El incremento es del 2,5% para las estaciones YPF de todo el país. Se trata de la segunda suba tras el incremento aplicado el 1º de julio.
El primer semestre terminó con un aumento de precios acumulado del 16,4 % en la provincia y una variación interanual del 40,1%.
Contemplando los datos difundidos, el Indec indicó que la Canasta Básica Total acumuló un alza de 29,2% durante los últimos 12 meses, por debajo del 39,4% de inflación durante el mismo período.
Durante el acto se entregaron alrededor de 40 millones de los Programas Vínculos, Obras Menores y FANI.
Especialistas y empresas que se dedican a la ciberseguridad advirtieron sobre un novedoso mecanismo que circula por correo electrónico y afecta a usuarios de distintas plataformas.
El Grupo de Delegados y Delegadas Asesores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) se reúne este 13 de agosto en Santa Fe. Participan 40 representantes de siete países.
Según información que está trascendiendo en medios nacionales, en pleno cierre de listas, un grupo de intendentes y dirigentes del PJ santafesino entró en conversaciones con el frente federal Provincias Unidas, que el gobernador de Córdoba Martín Llaryora conforma junto a Maximiliano Pullaro y otros mandatarios provinciales.
"No alcanza con legislar bien, hay que garantizar que lo que aprobamos en los concejos se cumpla", señaló el presidente del Concejo Municipal de Suardi, quien además propuso la creación de órganos de control de cumplimiento de ordenanzas.