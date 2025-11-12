Se produjo un incidente con un camión en la ruta 23-S frente a Frigorífico Unión

Se quemó un camión en Colonia Rosa
El siniestro se produjo por desperfectos mecánicos mientras de desplazaba por un camino del mencionado distrito.
No se produjeron víctimas y la vía de comunicación solo estuvo interrumpida por un corto lapso..Actualidad12 de noviembre de 2025Carlos Lucero
Ruta prov. 23S a la altura del Frigorífico Unión se produjo un Incidente Vial sin lesionados más precisamente donde se encontraba un camión con acoplado marca Ford Cargo 1722 junto a otro camión sobre la cinta asfáltica, entrevistado el conductor manifestó que, producto del fuerte viento por estar vacío, provocó que el acoplado del mismo se tumbara y con ayuda del otro vehiculo lo levantó, no sufriendo lesiones de ningún tipo. La cinta asfáltica estuvo obstruida por 20 minutos.
El siniestro se produjo por desperfectos mecánicos mientras de desplazaba por un camino del mencionado distrito.
En el marco de una audiencia pública se cumplió con lo establecido por la Ley Provincial Nº 13.013.
Un diputado presentó un proyecto de resolución para que el Banco Central revise la gama cromática del billete de dos mil pesos, debido a su similitud visual con el nuevo billete de diez mil. La iniciativa apunta a mejorar la identificación, especialmente para adultos mayores y personas con discapacidad visual.
Con solo 6 de cada 100 sábalos en edad reproductiva, Santa Fe restringe exportaciones a partir de diciembre y prioriza el cuidado del ecosistema que sostiene a comunidades pesqueras y consumidores locales. “La medida no afectará el consumo local ni la exportación de peces de criadero. Buscamos preservar la biodiversidad y garantizar el futuro de la actividad pesquera”, afirmó el ministro de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Enrique Estévez.
La Ciencia Ciudadana es una forma de hacer ciencia en la que la sociedad participa activamente en las distintas etapas del proceso científico. Cuatro investigadores de la UNL y el CONICET relatan lo significativo de la experiencia en el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
El siniestro se registró en una vivienda de calle San Lorenzo al 1600, solo se produjeron daños materiales.
Un matrimonio, un divorcio, una casa de fin de semana, un día, una noche, un final, un comienzo, el amor y el desamor, los celos, lo que no fue, lo que es, lo que puede ser.
El Coro UNL celebra 50 años con un concierto el 22 de noviembre en el Paraninfo. Bajo la dirección de Alfonso Paz, el recital recorrerá géneros y estilos de su historia, con la participación de cantantes y directores actuales y anteriores del grupo.
"No puede haber jueces sospechados de corrupción o abuso de poder al frente de causas tan sensibles".
El senador Felipe Michlig agradeció "la participación de las ligas y de los 12 clubes y confirmó que la fecha límite para confirmar la inscripción será el 16 de diciembre". También anunció que Sportivo Suardi, último campeón de la Copa de Oro, va a representar a la región en la prestigiosa "Copa Santa Fe".
Un diputado presentó un proyecto de resolución para que el Banco Central revise la gama cromática del billete de dos mil pesos, debido a su similitud visual con el nuevo billete de diez mil. La iniciativa apunta a mejorar la identificación, especialmente para adultos mayores y personas con discapacidad visual.