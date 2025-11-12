Se produjo un incidente con un camión en la ruta 23-S frente a Frigorífico Unión

No se produjeron víctimas y la vía de comunicación solo estuvo interrumpida por un corto lapso..

Actualidad12 de noviembre de 2025Carlos Lucero
Ruta prov. 23S a la altura del Frigorífico Unión se produjo un Incidente Vial sin lesionados más precisamente donde se encontraba un camión con acoplado marca Ford Cargo 1722 junto a otro camión sobre la cinta asfáltica, entrevistado el conductor manifestó que, producto del fuerte viento por estar vacío, provocó que el acoplado del mismo se tumbara y con ayuda del otro vehiculo lo levantó, no sufriendo lesiones de ningún tipo. La cinta asfáltica estuvo obstruida por 20 minutos.

