La inflación de agosto en Santa Fe fue del 1,6% y acumula 20,6% en el año

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la provincia de Santa Fe registró en agosto de 2025 un incremento mensual del 1,6 %, mientras que la variación acumulada en lo que va del año alcanzó el 20,6 % y la inflación interanual se ubicó en el 33,5%, de acuerdo con los datos oficiales del IPEC Santa Fe. Se trata del cuarto mes consecutivo con incrementos inferiores al 2 % y además tres décimas por debajo de lo informado a nivel nacional para el mismo mes 1,9%.

Entre los rubros que más aumentaron en agosto se destacaron:

• Transporte y comunicaciones (+3,7 %).

• Otros bienes y servicios (+3,3 %).

• Vivienda y servicios básicos (+2,7 %).

• Educación (+2,2 %).

En contraste, el capítulo Indumentaria cayó un 0,7 % y Esparcimiento retrocedió un 1,5 %.

Comparación con la inflación nacional

A nivel país, el INDEC informó que la inflación nacional en agosto 2025 fue del 1,9 %, por lo que Santa Fe quedó levemente por debajo del promedio nacional.

• Inflación mensual: 1,6 % en Santa Fe vs. 1,9 % nacional.

• Acumulada enero-agosto: 20,6 % en Santa Fe vs. 19,5 % nacional.

• Interanual: 33,5 % en Santa Fe vs. 33,6 % nacional.