El municipio de San Cristóbal refuerza la transparencia y el orden en sus finanzas

Septiembre llegó con un ajuste en la tarifa de gas: subas de hasta $600 para los usuarios
El incremento promedio será del 2% para usuarios residenciales de Litoral Gas y comenzará a regir este 1º de septiembre.
La Secretaria de Finanzas del Municipio, Luciana Morel, destacó el compromiso de la actual gestión con la transparencia institucional y la administración responsable de los recursos públicos, en un contexto económico nacional complejo.
En declaraciones recientes, informó que se presentaron ante el Concejo los balances de ingresos y egresos de los últimos períodos, remarcando que "se está haciendo un trabajo serio y comprometido" y que el municipio mantiene una rendición de cuentas abierta y accesible para todos los vecinos.
A pesar de la caída en la coparticipación provincial y de la crisis económica que atraviesa el país, la funcionaria subrayó que la gestión local cumple en tiempo y forma con el pago de salarios. "Entre los cuatro y cinco primeros días hábiles del mes se abona la totalidad de los sueldos a empleados, funcionarios y concejales, algo que no sucedía en la gestión anterior", sostuvo.
Con respecto al cobro de impuestos, aclaró que se está trabajando desde el primer día en el reordenamiento recaudatorio y se logró bajar la tasa de morosidad, para que haya igualdad ante las obligaciones y todos los vecinos puedan gozar de más y mejores servicios.
La Secretaria también puso en valor la labor del personal municipal, encargado de sostener los servicios esenciales -como la recolección de residuos, el mantenimiento de calles, el cementerio y obras públicas-, y recordó que en junio se abonó el medio aguinaldo junto con aumentos salariales acordados en paritarias.
Otro aspecto resaltado fue la reducción de la desigualdad en las escalas salariales, lograda sin necesidad de recurrir a descubiertos bancarios, lo que permitió fortalecer la salud financiera del municipio. Asimismo, se destacó el cumplimiento con los proveedores, quienes en su mayoría cobran sus facturas dentro de los 30 días.
"Un municipio ordenado y saneado es lo que siempre se pretende tener en épocas tan complejas como las que estamos viviendo", afirmó la Secretaria de Finanzas, quien además invitó a los vecinos a acercarse a las oficinas municipales para acceder a la información y despejar cualquier duda.
