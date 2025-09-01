Septiembre llegó con un ajuste en la tarifa de gas: subas de hasta $600 para los usuarios

El incremento promedio será del 2% para usuarios residenciales de Litoral Gas y comenzará a regir este 1º de septiembre.

Desde el lunes 1º de septiembre, con la publicación en el Boletín Oficial, entrarán en vigencia los nuevos cuadros tarifarios de gas natural, que contemplan un aumento promedio del 2% en las facturas de clientes residenciales, comerciales e industrias pymes.
 
Según informó Litoral Gas, el 75% de los usuarios residenciales recibirá un incremento cercano a los $600 en sus facturas mensuales promedio.

En las localidades alcanzadas por la ley de Zona Fría, el ajuste se reducirá a unos $420.

Detalle de los componentes
La variación, precisó la prestataria, surge de la actualización de diferentes componentes de la tarifa:

Precio del gas (PIST): 0,6%, por efecto combinado de la baja en dólares y su conversión a pesos.

Costo de transporte: 2,3%.

Servicio de distribución: 2,3% (por inflación) y 0,7% por la cuota 5 de 31 de la Revisión Quinquenal de Tarifas y Plan de Obras 2025-2029.

Impuestos proporcionales
Por su parte, el Ministerio de Economía resolvió aplicar un ajuste de 0,2% sobre el cargo por Zona Fría, que pasa a ser del 6,8%. Este cargo se aplica solo sobre el componente de gas natural para sostener el subsidio destinado a los beneficiarios de estas áreas.

Para las grandes industrias y estaciones de GNC, se aplicará una suba del 2,3% en los componentes regulados de transporte y distribución, a la que se suma la misma cuota 5 de la Revisión Quinquenal de Tarifas.

