La inflación en Santa Fe fue del 2,3% en septiembre y acumula un 23,3% en lo que va del año

La inflación de agosto en Santa Fe fue del 1,6% y acumula 20,6% en el año
El Índice de Precios al Consumidor provincial suma un 33,5 % interanual, con subas destacadas en transporte y servicios básicos.
Transporte, educación y otros bienes y servicios fueron los rubros que más aumentaron.Mas Secciones - Economía16 de octubre de 2025El Departamental
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe registró en septiembre una suba del 2,3%, de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). Con esta variación, la inflación acumulada en los primeros nueve meses de 2025 alcanza el 23,3%, mientras que la interanual -es decir, la comparación con septiembre de 2024- se ubica en 32,3%.
Entre los rubros que más incidieron en la suba mensual se destacan Educación (3,5%), Transporte y comunicaciones (3,4%), y Otros bienes y servicios (2,9%). También registraron incrementos superiores al promedio general Vivienda y servicios básicos (2,4%), y Atención médica y gastos para la salud (2,4%).
Por debajo del promedio se ubicaron Alimentos y bebidas (2,0%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%), Esparcimiento (1,4%) e Indumentaria (1,0%), esta última con la menor variación del mes.
A nivel nacional
En la antesala de las elecciones intermedias y tras un mes de alta volatilidad cambiaria, la inflación mostró una leve aceleración y cerró con un avance de 2,1% en el país. Se trató del IPC más alto desde abril (2,8%), pese a que el traslado a precios del salto del dólar fue bajo.
La suba de precios acumuló 22% en lo que va del año y fue de 31,8% en los últimos doce meses según informó este martes el Indec. La inflación núcleo, que no contempla subas estacionales ni reguladas, mostró un avance de 1,9%, una desaceleración de una décima frente a agosto. Lo que impulsó el nivel general fueron los precios estacionales (2,2%) y los regulados, que marcaron un 2,6%.
La Secretaria de Finanzas del Municipio, Luciana Morel, destacó el compromiso de la actual gestión con la transparencia institucional y la administración responsable de los recursos públicos, en un contexto económico nacional complejo.
El incremento promedio será del 2% para usuarios residenciales de Litoral Gas y comenzará a regir este 1º de septiembre.
La mayoría de los argentinos desconfía de las cifras de la inflación, y crecen las percepciones negativas sobre la economía personal y el rumbo general del país.
La inflación en la provincia fue del 1,9% en julio, con un acumulado del 18,6% en lo que va del año y una variación interanual del 36,6%, según informó el Ipec.
La actualización de tarifas eléctricas en la provincia responde a cambios en los precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía. Entra en vigencia para consumos desde el 1° de agosto.
