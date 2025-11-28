Festram eligió a sus nuevas autoridades

El pasado jueves 27 de noviembre, en la sede de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales sesionó el Congreso Ordinario 2025 para la elección de sus nuevas autoridades del período 2026/2030. Participaron del mismo, Delegados y Delegadas Congresales, representantes de cuarenta y dos (42) Sindicatos presentes, adheridos a la Federación que representan a los Trabajadores Municipales y Comunales de la Provincia de Santa Fe.

El Congreso sesionó con 125 Congresales de los 130 habilitados estatutariamente para representar a la totalidad de los afiliados nucleados en Festram, quienes avalaron con los votos a la lista encabezada por Ignacio Jesús Monzón como Secretario General del Consejo Directivo para el próximo período y como Secretaría Adjunta, Andrea Fabiana Paz.

Participaron Congresales de los Sindicatos de las localidades de: Roldán, Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, Casilda, Rufino, Tostado, Gálvez, Ceres, Coronda, Cañada de Gómez, Capitán Bermúdez, Calchaquí, San Cristóbal, San Jorge, Granadero Baigorria, San Lorenzo, Santo Tomé, San Javier, Funes, Laguna Paiva, Pérez, Firmat, San Justo, Avellaneda, Reconquista, Vera, Las Parejas, Rafaela, San Carlos, Sunchales, Arroyo Seco, Puerto Gral. San Martín, Las Rosas, Carcarañá, Rosario, Villa Ocampo, Esperanza, Santa Fe, El Trébol, Correa, Fray Luis Beltrán, entre otras.

Ignacio Monzón agradeció la confianza depositada en él por parte de todos los integrantes del Consejo Directivo para encarar este nuevo período institucional.