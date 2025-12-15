Seminario 2025 de FestramMas Secciones - Gremiales15 de diciembre de 2025El Departamental
En la defensa de los trabajadores municipales
Durante los días 9, 10 y 11 de diciembre se desarrolló en la Provincia de Córdoba el Seminario 2025 de FESTRAM, con la presencia de ciento veinte compañeros y compañeras pertenecientes a los sindicatos que la componen.
En esta oportunidad se contó con la presencia de Hernán Doval, Secretario General de la CTM R (Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina) y de Mauricio Brizzuela, Secretario Adjunto de la CGT San Lorenzo.
Fueron abordados una multiplicidad de temas durante su desarrollo que hacen a la vida de los/las municipales de toda la Provincia de Santa Fe en particular: Autonomía Municipal, Ley Orgánica y Cartas Orgánicas, el Sistema Previsional y el IAPOS, la Situación de las Asociaciones Sindicales en el Marco de la Constitución santafesina reformada, el Impacto de la Política económica nacional, provincial y municipal en los salarios, el Proyecto de Reforma Laboral impulsado por Javier Milei, entre otras instancias de análisis y debate.
Durante el funcionamiento del Seminario se efectivizó un Plenario de Secretarios Generales que resolvió delegar en FESTRAM la facultad de negociación no sólo sobre los derechos salariales, sino ante cualquier otra cuestión que amerite la participación de la Federación. Se decidió, además, declararse en Estado de Alerta y Movilización ante la no convocatoria a Paritarias.
Durante estas jornadas se Inauguró el Complejo Turístico “Estancia Casa Pueblo” en Huerta Grande (Cba.) propiedad de FESTRAM y AMFESTRAM.
Movilización convocada por la CGT Nacional
Frente a la movilización general en todo el país para el día 18 de noviembre próximo, lanzada por la CGT y la solicitud para que todas sus regionales del interior del país convoquen en cada ciudad y provincia e implementen estas directivas, FESTRAM no sólo adhiere a esta iniciativa de la Central Obrera sino que insta a todos sus propios sindicatos de base a formar parte, en cada lugar de la Provincia, de las acciones que localmente se decidan.
El gobierno de Milei intenta imponer una brutal quita de derechos a los trabajadores y trabajadoras, en un proyecto, claramente, elaborado por las patronales de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales.
Es por ello que, junto a las CGT, la CTAA, la CTAT y los movimientos sociales, debemos coordinar esfuerzos y luchas para impedir la implementación de este proyecto de ley que desconoce conquistas históricas pero que también pretenden borrar cualquier consideración a la JUSTICIA SOCIAL de nuestra Constitución nacional.
Prensa Festram
