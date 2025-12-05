Festram advierte que la reforma de la Caja Municipal de Jubilaciones perjudica a los trabajadores

Festram eligió a sus nuevas autoridades
Se realizó el Congreso General de los Sindicatos Municipales de la Provincia de Santa Fe.
Comunicado de Festram:
Delegaciones representativas de los sindicatos de base de FESTRAM se reunieron en su complejo institucional para analizar las consecuencias que la Reforma a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones van a tener en la vida de los trabajadoras y trabajadores municipales, a partir de que sufrirán un incremento del 3% en sus aportes personales, estableciéndose además un tope en el ingreso hasta los 50 años para cualquier modalidad de “contratación” transitoria o a plazo.
Nuevamente, como ocurriera con la Reforma Previsional impulsada por el Gobierno Provincial, los trabajadores somos la variable de ajuste de las malas administraciones y los desmanejos políticos. Esto no es un acontecimiento fortuito sino la explicitación de un modelo que impulsan Milei, Pullaro y Polletti.
A los hechos antes mencionados, debemos sumarle, el desconocimiento al reclamo encabezado por FESTRAM, para formar parte del directorio de la Caja, situación que ni siquiera se mencionó por parte de los responsables de esta reforma. Esta es una clara discriminación que recibimos por parte del Ejecutivo Municipal de la ciudad capital de nuestra provincia, siendo que actualmente los municipios y comunas adheridas representamos el 51%, de los aportantes a la Caja.
FESTRAM avanzará en su estrategia de lucha frente a estas decisiones que mencionáramos, pero también para evitar que el Intendente Poletti -de manera unilateral e inconsulta- determine aportes extraordinarios que agravarían la situación de forma alarmante para el bolsillo de miles de familias, como la ordenanza de referencia, lo estaría habilitando.
