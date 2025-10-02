UPCN entregó viviendas a afiliados de San Cristóbal

Carlos LuceroActualidad30 de septiembre de 2025
Siendo las 09:00 horas aproximadamente de la fecha, se tomó conocimiento de un incidente ocurrido en una vivienda ubicada en la Ruta Provincial N°13, a 500 metros al sur del ingreso a la ciudad, dos empleados fueron maniatados por desconocidos.-
01 de octubre de 2025
Según el Ministerio de Justicia “la entrega de patentes 0km ya se encuentra normalizada, garantizando que los vehículos nuevos puedan circular en regla”.
01 de octubre de 2025
La institución anunció beneficios para productores y contribuyentes que regularicen su situación antes del 31 de diciembre de 2025.
01 de octubre de 2025
La justicia resolvió la situación de los dos detenidos por el homicidio de Gastón Pfaffen (35).