UPCN entregó viviendas a afiliados de San Cristóbal

Con estas once nuevas unidades habitacionales, suman 45 las entregadas en la ciudad.

Una gran emoción se vivió esta mañana en la entrega de viviendas de UPCN.

11 familias recibieron las llaves de su vivienda propia.

Desde el gremio anunciaron que continuarán con el proyecto de construcción de viviendas.

