Avellaneda: se aprobó por unanimidad el Presupuesto y la Ordenanza Tributaria para 2026

De este modo, el municipio dispondrá de $20.850.000.000 para llevar adelante el año de gestión que se avecina. Se trata de un presupuesto equilibrado, basado en la utilización responsable de los recursos y en la eficiencia del gasto.

Por otro lado, la Ordenanza Tributaria contempla importantes beneficios para los contribuyentes, a partir de la reducción y eliminación de tributos, la digitalización de trámites y la simplificación administrativa.

Estas medidas tienen como objetivo principal garantizar la calidad del servicio y la continuidad de la obra pública.