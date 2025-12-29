Avellaneda: se aprobó por unanimidad el Presupuesto y la Ordenanza Tributaria para 2026

El Concejo Municipal de Avellaneda, encabezado por Natalia Gallotti aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026 y la correspondiente Ordenanza Tributaria.

Política29 de diciembre de 2025El DepartamentalEl Departamental
De este modo, el municipio dispondrá de $20.850.000.000 para llevar adelante el año de gestión que se avecina. Se trata de un presupuesto equilibrado, basado en la utilización responsable de los recursos y en la eficiencia del gasto. 

Por otro lado, la Ordenanza Tributaria contempla importantes beneficios para los contribuyentes, a partir de la reducción y eliminación de tributos, la digitalización de trámites y la simplificación administrativa.

Estas medidas tienen como objetivo principal garantizar la calidad del servicio y la continuidad de la obra pública.



El Departamental

