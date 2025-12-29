Avellaneda: se aprobó por unanimidad el Presupuesto y la Ordenanza Tributaria para 2026
El Concejo Municipal de Avellaneda, encabezado por Natalia Gallotti aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026 y la correspondiente Ordenanza Tributaria.
De este modo, el municipio dispondrá de $20.850.000.000 para llevar adelante el año de gestión que se avecina. Se trata de un presupuesto equilibrado, basado en la utilización responsable de los recursos y en la eficiencia del gasto.
Por otro lado, la Ordenanza Tributaria contempla importantes beneficios para los contribuyentes, a partir de la reducción y eliminación de tributos, la digitalización de trámites y la simplificación administrativa.
Estas medidas tienen como objetivo principal garantizar la calidad del servicio y la continuidad de la obra pública.
El senador Felipe Michlig tomó juramento a Dana Astore como presidenta comunal de Las Palmeras
"Estamos acá para reafirmar el compromiso que siempre tuvimos con Las Palmeras y hoy más que nunca para acompañarte Dana, para ayudarte y para estar junto a vos y junto a la comisión comunal, porque de esa manera estamos junto a cada uno de los vecinos", señaló el senador.
Clara García: "Después del año de la Reforma Constitucional, en 2026 vamos por las leyes para la Santa Fe del futuro"
Tras la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados trazó un balance del año legislativo y afirmó: “En un momento de la política del país donde todo es crispación, la predisposición al diálogo y a la búsqueda de consenso es una marca de identidad de la política santafesina”.
En un multitudinario acto, Felipe Michlig asumió un nuevo mandato como presidente de la UCR provincial
La ocasión fue propicia para la inauguración de obras de puesta en valor de la histórica sede del Comité provincial de la ciudad de Santa Fe.
La primer sesión preparatoria terminó sin acuerdo sobre las autoridades del concejo
Hoy desde la 10 de la mañana se puso en marcha el proceso para elegir las autoridades del concejo en la ciudad de San Cristóbal. No hubo acuerdo y se tendrá que convocar a otra reunión. El cuerpo esta acéfalo. El oficialismo cuenta con tres votos e insiste con mantener la presidencia. Por su parte la oposición cerró filas y suma al voto vecinalista a los dos que tiene Unidos empatando en 3. El que cuente con la presidencia tiene el poder del doble voto, lo que hace más complejo un acuerdo.
Pullaro: "No me puedo sentar a dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a la provincia"
El gobernador reclamó el pago de fondos previsionales adeudados, cuestionó el abandono de las rutas nacionales y sostuvo que la Provincia defiende sus intereses con "vocación democrática y firmeza institucional".
Ingreso 2026: la UNL registró 9788 inscriptos
En 2026, la UNL recibirá 9.788 nuevos estudiantes en sus carreras de dictado presencial, de los cuales 6.135 son mujeres y 3.563 hombres. Del 27 al 29 de enero se reabrirán las inscripciones en 11 unidades académicas.
Pullaro inauguró el nuevo Aeropuerto de Rosario: “Hoy nos convertimos en la capital del interior de la República Argentina”
Del Instituto Malbrán a una laguna santafesina: la historia del yacaré Ricardito y un programa modelo
Un caimán latirostris fue liberado en una reserva. Llegó el año pasado desde Buenos Aires, donde estuvo cautivo en un piletón del organismo científico, y fue rehabilitado en el centro La Esmeralda de Santa Fe. En ese lugar, el Proyecto Yacaré crío a miles de ejemplares que sacaron a la especie del riesgo de extinción.
PDI detuvo a una joven por microtráfico en San Cristóbal
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a la llamada B. A. G de 18 años por Microtráfico e identificó a O. H. S. por la causa por tenencia simple de estupefacientes, en la ciudad de San Cristóbal.
San Guillermo: PDI detuvo a un hombre por abuso sexual agravado
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a E.L.R. de 60 años, por Abuso Sexual Agravado Reiterado, en San Guillermo. Interviene en la causa la Fiscal Dra. Hemilce Fissore.