Pullaro: "No me puedo sentar a dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a la provincia"

La primer sesión preparatoria terminó sin acuerdo sobre las autoridades del concejo
Hoy desde la 10 de la mañana se puso en marcha el proceso para elegir las autoridades del concejo en la ciudad de San Cristóbal. No hubo acuerdo y se tendrá que convocar a otra reunión. El cuerpo esta acéfalo. El oficialismo cuenta con tres votos e insiste con mantener la presidencia. Por su parte la oposición cerró filas y suma al voto vecinalista a los dos que tiene Unidos empatando en 3. El que cuente con la presidencia tiene el poder del doble voto, lo que hace más complejo un acuerdo.