Asumieron los nuevos concejales en la ciudad de San Cristóbal

Suardi: Leandro Gastaldi asumió la Intendencia
Reemplaza en el cargo a Hugo Boscarol luego de 14 años.
El pasado miércoles por la noche se realizó la ceremonia oficial de asunción de los concejales electos.
Mediante un acto en Casa de Cultura, en el que participó una gran cantidad de personas como el intendente Marcelo Andreychuk, el gabinete municioal, integrantes de espacios políticos, militantes, representantes de instituciones y vecinos, se despidió a dos de los tres concejales que culminaron su gestión Edgardo Martino y Julio Juarez, ya que Lorena Luna renueva su banca. Los ediles agradecieron el apoyo recibido estos años, contaron los proyectos que pudieron llevar a cabo y aseguraron que continuarán trabajando en post de la ciudad.
Los tres concejales que asumieron son Horacio Rigo de Unidos para Cambiar Santa Fe y Joel Sola y Lorena Luna del Partido Justicialista.
Cada uno tuvo su momento para brindar su discurso y realizar el juramento de compromiso con su trabajo y con la comunidad.
Joel Sola es quien debuta en el concejo municipal y estará acompañado por Lorena Luna y completará su equipo del PJ junto al edil Claudio Gaineddu.
"La propuesta mía es ser un articulador de voluntades, tratar de frenar con el deterioro institucional de concejo deliberante y tratar de que seamos un órgano serio, responsable y democrático. Como lo dije en campaña, trabajar mancomunadamente con los vecinos e instituciones".
Por otro lado, el ex intendente de San Cristóbal, es un hombre experimentado en la política y en la labor como concejal. Conformará un bloque junto a Pablo Bonacina. El sexto concejal es Maximiliano López del Partido Vecinalista.
"Realmente contento porque venimos a defender los derechos de los vecinos de San Cristóbal, de las instituciones, a darle al concejo la apertura que necesita. Al diálogo, yo voy a ser muy proactivo, tratar de conseguir y gestionar cosas, ya que no se gestiona en otros niveles como la provincia y nación. Vamos a seguir trabajando por el San Cristóbal que siempre queremos".
Por su parte, Lorena Luna, la única mujer que ocupa una banca en el concejo municipal, también tuvo su momento para hablar con este medio.
"Mi objetivo es seguir trabajando como lo venimos haciendo, más compromiso, tenemos más experiencia en el concejo, otras necesidades también y acompañar al ejecutivo, marcando errores y aciertos. También escuchando todas las opiniones, las críticas y al vecino que es lo básico. Es fundamental que el vecino se acerque al concejo y conozca lo que es el trabajo de un concejal. Se trabaja responsablemente y se buscan soluciones de manera conjunta".
En su última sesión como presidente del Concejo de Suardi, el edil subrayó el valor de la política democrática, agradeció el trabajo de todos los bloques y remarcó que todas las votaciones del año fueron unánimes. El concejal hizo un balance de gestión y pidió mejorar el vínculo institucional con el Ejecutivo.
