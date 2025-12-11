Comienzan las extraordinarias en la Legislatura santafesina con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Suardi: Leandro Gastaldi asumió la Intendencia
Reemplaza en el cargo a Hugo Boscarol luego de 14 años.
En el marco de las sesiones extraordinarias de la Legislatura provincial, el oficialismo buscará avanzar a partir de este jueves con la aprobación del presupuesto 2026 y la ley tributaria.
En ese sentido, Diputados de Santa Fe acordó el tratamiento preferencial de la proyección de gastos para 2026, mientras que el Senado se dedicará a la ley tributaria.
Presupuesto 2026 y ley tributaria
De ser aprobadas este jueves las iniciativas, la semana próxima será el turno en la otra Cámara para, de ese modo, completar la sanción. En Unidos aspiran a convertir en ley ambos proyectos el 19 de diciembre.
En octubre pasado, al presentar la proyección de recursos para el año próximo, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, anunció que prevé gastos por 14 billones de pesos, con un leve superávit fiscal de $6.900 millones.
El esquema contempla un ahorro económico de 1,75 billones de pesos, que financiará el 91,7 por ciento del gasto de capital.
Al respecto, Olivares destacó que el proyecto presupuestario fue elaborado en base al criterio central de “austeridad y eficiencia operativa para poner el excedente en la inversión”.
Acerca de la ley tributaria, el gobierno provincial propone bajar Ingresos Brutos a los empresarios que tomen personal a partir de diciembre.
También descontar de la liquidación del impuesto un porcentaje de la factura de electricidad y, en el caso de bancos y fintech, reducir la carga tributaria por los intereses de préstamos realizados al sector productivo.
La iniciativa de actualización impositiva para 2026 no contempla subas de alícuotas. Sólo un ajuste del 14 por ciento en el impuesto inmobiliario, tributo sobre el cual se amplían los beneficios por cumplimiento y pago anticipado.
Antes de sesionar, se realizarán las reuniones de comisiones en ambas Cámaras con el objetivo de despachar los dictámenes correspondientes a sendos proyectos.
La renuncia de Gisela Scaglia
Paralelamente, a las 13, sesionará la Asamblea Legislativa para poner a consideración la renuncia presentada por la vicegobernadora Gisela Scaglia.
La jefa del PRO de Santa Fe juró días atrás como diputada nacional y fue designada presidenta del bloque de Provincias Unidas (PU).
El pasado miércoles por la noche se realizó la ceremonia oficial de asunción de los concejales electos.
En su última sesión como presidente del Concejo de Suardi, el edil subrayó el valor de la política democrática, agradeció el trabajo de todos los bloques y remarcó que todas las votaciones del año fueron unánimes. El concejal hizo un balance de gestión y pidió mejorar el vínculo institucional con el Ejecutivo.
Gisela Scaglia presentó ante la Asamblea Legislativa, su dimisión "al cargo de Vicegobernadora de la Provincia Invencible de Santa Fe y Presidente del Senado", con efectividad en una semana.
"Estamos haciendo historia con obras del gobierno provincial que conduce Maximiliano Pullaro. Obras que parecían imposibles, hoy están en marcha y próximas a concretarse".
"Esta ruta se construyó en 1979 y desde entonces nunca tuvo una repavimentación integral. Solo se realizaron trabajos parciales de bacheo, que arreglaban un sector pero a los pocos meses se deterioraba otro. Fueron más de 40 años de espera. Hoy estamos dando un paso histórico para ponerla definitivamente en valor, gracias a un gobierno presente que cumple con la palabra”, señaló Michlig
Con la publicación de los decretos salariales, desde noviembre rige una suba del 4,8% sobre el básico y una garantía mínima de bolsillo de $100.000. También se fijaron nuevos pisos remunerativos para cada sector y se trasladarán los incrementos a jubilados y pensionados.
La Secretaría Electoral Nacional informó que esta semana comenzarán a percibir su pago las autoridades de mesa que participaron en las elecciones nacionales. El calendario completo de pago se hará por número de DNI.
Lo anunció el ministro de Educación José Goity. "Queremos que sea el año de la innovación", dijo.
Con el pago de la segunda cuota del aguinaldo y el bono previsional, el ingreso mensual de jubilaciones menores se incrementa en la última liquidación del año.