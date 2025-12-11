Suardi: Leandro Gastaldi asumió la Intendencia

El DepartamentalActualidad02 de diciembre de 2025
Con la publicación de los decretos salariales, desde noviembre rige una suba del 4,8% sobre el básico y una garantía mínima de bolsillo de $100.000. También se fijaron nuevos pisos remunerativos para cada sector y se trasladarán los incrementos a jubilados y pensionados.
El DepartamentalActualidad09 de diciembre de 2025
La Secretaría Electoral Nacional informó que esta semana comenzarán a percibir su pago las autoridades de mesa que participaron en las elecciones nacionales. El calendario completo de pago se hará por número de DNI.
El DepartamentalMas Secciones - Educación10 de diciembre de 2025
Lo anunció el ministro de Educación José Goity. "Queremos que sea el año de la innovación", dijo.
El DepartamentalActualidad10 de diciembre de 2025
Con el pago de la segunda cuota del aguinaldo y el bono previsional, el ingreso mensual de jubilaciones menores se incrementa en la última liquidación del año.