Suardi: Leandro Gastaldi asumió la Intendencia

Reemplaza en el cargo a Hugo Boscarol luego de 14 años.

Política11 de diciembre de 2025
El concurrido acto se desarrolló en la explanada de la Municipalidad y contó con la presencia del diputado Marcelo González, los Intendentes de San Guillermo, Romina López, de Morteros, Sebastián Demarchi, de Brinkmann, Mauricio Actis, como así también Ptes Comunales, miembros del Ejecutivo, concejales, la Jueza, Dra. María Elena Agostini, representantes de instituciones y vecinos.

Luego de la bendición a cargo del Padre Mauro Canalis, el ex Intendente Hugo Boscarol, agradeció a su equipo de trabajo y empleados municipales por haberlo acompañado durante tantos años y a los vecinos por la confianza depositada en todos sus mandatos. 

Luego llegó el momento de la jura del nuevo Intendente, la cual fue tomada por la Presidente del Concejo Deliberante, Claudia Echazarreta. Posteriormente, Gastaldi, le tomó juramento a los Secretarios de su gabinete, que serán:

De Gobierno: Alejandro Bianco

De Hacienda y Producción: Cdra. Jimena Lingua

De Educación y Cultura: Lic. Lía Ferrero

De Asuntos Legales: Dr. Diego Fontanessi

De Desarrollo Social: María Belén Griffa

