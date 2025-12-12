Felipe Michlig destacó la Ley de Política Tributaria para el 2026 que "va a generar un gran alivio fiscal"

El pasado jueves, en la Sesión Extraordinaria N° 1 de la Cámara de Senadores, presidida por el Presidente Provisional Felipe Michlig, se otorgó media sanción por unanimidad al proyecto de la “Ley de Política Tributaria para el año 2026”, que ahora pasa para su tratamiento a la Cámara de Diputados.

El Mensaje N° 39 del Poder Ejecutivo – Política tributaria aplicable a partir del período fiscal 2026 “es el que fija los tributos provinciales para cada año. Este cuenta con una gran cantidad de exenciones impositivas, deducciones impositivas, y disminución de impuestos. La intención es generar un alivio fiscal a la población y promover el desarrollo productivo de la provincia”, indicó Michlig.

La provincia resignará 80 mil millones

En tal sentido, en declaraciones a la prensa, Felipe Michlig destacó “la provincia resignará recaudar unos 80 mil millones menos en beneficio de priorizar la producción, la generación de empleo y la inversión en toda la provincia de Santa Fe, impulsando la actividad económica y fortalecer a todo el territorio provincial.

También contempla una fuerte quita en Ingresos Brutos para quienes tomen más trabajadores durante 2026”. En contrapartida, agregó que otros 70.000 millones se sumarán con los cambios impuestos a la ley de juegos on line, que tendrán más tributos”.

“Para tal fin desde la legislatura introdujimos modificaciones para lograr el máximo consenso, a tal punto que hoy en el senado se aprobó por unanimidad y ahora pasa a la Cámara de Diputados, que hoy aprobó por amplia mayoría el Presupuesto Provincial para el 2026″.

Otras opiniones de los senadores

En el momento de realizar fundamentos en el curso de la sesión, el senador por el departamento La Capital, Julio «Paco» Garibaldi expresó que es «a este proyecto el Poder Ejecutivo se lo construye a través de la Mesa de Análisis Tributaria, que viene funcionando desde hace nueve años, comenzando en la gestión del ex Gobernador Miguel Lifschitz».

Por su parte, el senador, Alcides Calvo, afirmó que «esta es una Ley fundamental, tal vez la herramienta más sensible de una política pública, ya que define cómo se trata de financiar el Estado, con qué recursos y qué esfuerzo tienen que hacer los ciudadanos para tratar de mantenerlo. Como bloque venimos a acompañar este proyecto, porque consideramos que hay verdaderos avances, reconocemos que hay medidas y acciones que vienen de varias gestiones de Gobierno y que caracterizan a la Provincia en tratar de apuntalar a los sectores que generan riqueza». Y agregó que «como oposición responsable no acompañamos algunos puntos que esperamos poder subsanar en la próxima tributaria”.

También hizo uso de la palabra respecto a la Política Tributaria el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, quien sostuvo que «La provincia de Santa Fe busca romper con el paradigma de un Estado ineficiente para contraponerlo con el de uno eficiente; y cambiar el paradigma de la distribución de la riqueza por uno de generar riqueza distribuida».