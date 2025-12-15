Dianela Michlig asumió el tercer mandato como presidenta comunal de Ambrosetti

En la localidad de Ambrosetti se llevó a cabo la Ceremonia Pública de Asunción de las nuevas Autoridades Comunales, marcando el inicio formal del tercer período de gestión, en un acto de fuerte contenido institucional y democrático, encabezado por el senador (Pte. Provisional) Felipe Michlig.

En la oportunidad, la presidenta asumió su tercer periodo de gobierno la Lic. Dianela Michlig, que, en su mensaje a la comunidad, agradeció especialmente “el acompañamiento del senador Felipe Michlig y del diputado Marcelo González, y destacó “el respaldo permanente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, para continuar impulsando el desarrollo y el crecimiento de Ambrosetti”.

Momentos sobresalientes de la ceremonia

En el marco de la nueva Constitución Provincial del 25´, sancionada recientemente, el presidente de la Convención reformadora Felipe Michlig tomó juramento de lealtad y cumplimiento a todos los presentes, reafirmando el compromiso con los valores republicanos y democráticos.

Posteriormente, se desarrolló la ceremonia de asunción de las autoridades comunales electas. En tal sentido la Lic. Dianela Michlig recibió de manos del senador el correspondiente diploma oficial del tribunal electoral que acredita su función al frente del Ejecutivo comunal.

Asimismo, prestaron juramento y recibieron sus respectivos diplomas los integrantes de la Comisión Comunal, que quedó conformada de la siguiente manera:

Presidenta Comunal: Lic. Dianela Michlig

Tesorero: Alberto Martín Nicolau

Vicepresidente: Emiliano Ezequiel Blas

Contralores de Cuentas Titulares: Daniela Elisabet Jara – Fabián Joaquín Spessot – Mauro Miguel Sterren

Miembros Comunales Suplentes: Rita Lorena Quiroz – Jorge Luis Sosa – Camila Zamara Lemos

Contralores de Cuentas Suplentes: Norma Beatriz Bulacio – Francisco Ocampo – María Zabala

Numerosas autoridades presentes

Durante las actividades también se destacó la presencia del diputado provincial Marcelo González, el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi; los presidentes comunales de Capivara, Adriana Córdoba; de Lanteri, Williams Sandrigo; el subadministrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Sergio Cardozo; el director coordinador de Vialidad Provincial de las zonas II San Cristóbal y III Rafaela, Carlos Cattáneo; los funcionarios provinciales Edgardo Martino y Carolina Corona, además de autoridades comunales, representantes de instituciones intermedias y vecinos de la comunidad.

La importancia del trabajo conjunto

Durante su mensaje, el senador Felipe Michlig destacó el rol central de la Comisión Comunal al señalar que “es la institución que representa, gobierna y da respuestas concretas en obras públicas, servicios, cultura, educación, deportes, seguridad y en todos los aspectos que hacen a la vida de una comunidad”, subrayando la necesidad de acompañar y fortalecer a las autoridades que asumen, tanto desde la mayoría como desde la minoría, en pos del bien común.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo conjunto y del diálogo como herramientas fundamentales para superar divisiones, afirmando que “desde la buena política es posible generar oportunidades, trabajo y una mejor calidad de vida para quienes hoy atraviesan dificultades”.