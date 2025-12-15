Dianela Michlig asumió el tercer mandato como presidenta comunal de Ambrosetti

"Es la primera mujer que conduce los destinos del pueblo, que en este tercer mandato ininterrumpido cuenta con una amplia base de sustentación del voto popular".

Política15 de diciembre de 2025El DepartamentalEl Departamental
asuncion-dianela-michlig-1

En la localidad de Ambrosetti se llevó a cabo la Ceremonia Pública de Asunción de las nuevas Autoridades Comunales, marcando el inicio formal del tercer período de gestión, en un acto de fuerte contenido institucional y democrático, encabezado por el senador (Pte. Provisional) Felipe Michlig.

En la oportunidad, la presidenta asumió su tercer periodo de gobierno la Lic. Dianela Michlig, que, en su mensaje a la comunidad, agradeció especialmente “el acompañamiento del senador Felipe Michlig y del diputado Marcelo González, y destacó “el respaldo permanente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, para continuar impulsando el desarrollo y el crecimiento de Ambrosetti”.

Momentos sobresalientes de la ceremonia
En el marco de la nueva Constitución Provincial del 25´, sancionada recientemente, el presidente de la Convención reformadora Felipe Michlig tomó juramento de lealtad y cumplimiento a todos los presentes, reafirmando el compromiso con los valores republicanos y democráticos.

Posteriormente, se desarrolló la ceremonia de asunción de las autoridades comunales electas. En tal sentido la Lic. Dianela Michlig recibió de manos del senador el correspondiente diploma oficial del tribunal electoral que acredita su función al frente del Ejecutivo comunal.

Asimismo, prestaron juramento y recibieron sus respectivos diplomas los integrantes de la Comisión Comunal, que quedó conformada de la siguiente manera:

Presidenta Comunal: Lic. Dianela Michlig

Tesorero: Alberto Martín Nicolau

Vicepresidente: Emiliano Ezequiel Blas

Contralores de Cuentas Titulares: Daniela Elisabet Jara – Fabián Joaquín Spessot – Mauro Miguel Sterren

Miembros Comunales Suplentes: Rita Lorena Quiroz – Jorge Luis Sosa – Camila Zamara Lemos

Contralores de Cuentas Suplentes: Norma Beatriz Bulacio – Francisco Ocampo – María Zabala

Numerosas autoridades presentes
Durante las actividades también se destacó la presencia del diputado provincial Marcelo González, el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi; los presidentes comunales de Capivara, Adriana Córdoba; de Lanteri, Williams Sandrigo; el subadministrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Sergio Cardozo; el director coordinador de Vialidad Provincial de las zonas II San Cristóbal y III Rafaela, Carlos Cattáneo; los funcionarios provinciales Edgardo Martino y Carolina Corona, además de autoridades comunales, representantes de instituciones intermedias y vecinos de la comunidad.

La importancia del trabajo conjunto
Durante su mensaje, el senador Felipe Michlig destacó el rol central de la Comisión Comunal al señalar que “es la institución que representa, gobierna y da respuestas concretas en obras públicas, servicios, cultura, educación, deportes, seguridad y en todos los aspectos que hacen a la vida de una comunidad”, subrayando la necesidad de acompañar y fortalecer a las autoridades que asumen, tanto desde la mayoría como desde la minoría, en pos del bien común.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo conjunto y del diálogo como herramientas fundamentales para superar divisiones, afirmando que “desde la buena política es posible generar oportunidades, trabajo y una mejor calidad de vida para quienes hoy atraviesan dificultades”.

Te puede interesar
106bc4cd-c6d9-4736-a45f-261c234ea876

Agustín Peretti: “Siempre voy a ser un defensor de la política”

El Departamental
Política05 de diciembre de 2025

En su última sesión como presidente del Concejo de Suardi, el edil subrayó el valor de la política democrática, agradeció el trabajo de todos los bloques y remarcó que todas las votaciones del año fueron unánimes. El concejal hizo un balance de gestión y pidió mejorar el vínculo institucional con el Ejecutivo.

Ranking
7d96a3bb-8099-4294-aeb3-5c80f5e1592fHHHHHHHH

Primera mutual escolar de San Cristóbal

El Departamental
Actualidad12 de diciembre de 2025

Días atrás, la Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano Moreno”, de la ciudad de San Cristóbal también comenzó a transitar el camino del mutualismo escolar. En el local de música del establecimiento educativo se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva de la Mutual Escolar "Sembrando futuro" de la Escuela Normal Superior Nº 40 "Mariano Moreno".

El Departamental

Recibí las últimas Noticias