Dianela Michlig asumió el tercer mandato como presidenta comunal de Ambrosetti

10 de diciembre de 2025
Lo anunció el ministro de Educación José Goity. "Queremos que sea el año de la innovación", dijo.
10 de diciembre de 2025
Con el pago de la segunda cuota del aguinaldo y el bono previsional, el ingreso mensual de jubilaciones menores se incrementa en la última liquidación del año.
11 de diciembre de 2025
El procedimiento afectará barrios con desvíos momentáneos. Participarán unas 150 personas de distintas áreas y organismos.
12 de diciembre de 2025
Días atrás, la Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano Moreno”, de la ciudad de San Cristóbal también comenzó a transitar el camino del mutualismo escolar. En el local de música del establecimiento educativo se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva de la Mutual Escolar "Sembrando futuro" de la Escuela Normal Superior Nº 40 "Mariano Moreno".
12 de diciembre de 2025
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo el pasado jueves a tres personas, identificadas como I. G., M. S. y L. C., en el marco de una causa por microtráfico y usurpación en la ciudad de San Cristóbal.