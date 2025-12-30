Paritaria municipal: Las partes se reunirán nuevamente en el curso de esta semana

El DepartamentalMas Secciones - Educación26 de diciembre de 2025
En 2026, la UNL recibirá 9.788 nuevos estudiantes en sus carreras de dictado presencial, de los cuales 6.135 son mujeres y 3.563 hombres. Del 27 al 29 de enero se reabrirán las inscripciones en 11 unidades académicas.
Policiales28 de diciembre de 2025
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a la llamada B. A. G de 18 años por Microtráfico e identificó a O. H. S. por la causa por tenencia simple de estupefacientes, en la ciudad de San Cristóbal.
Policiales28 de diciembre de 2025
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a E.L.R. de 60 años, por Abuso Sexual Agravado Reiterado, en San Guillermo. Interviene en la causa la Fiscal Dra. Hemilce Fissore.
Actualidad29 de diciembre de 2025
El gobierno cordobés evalúa sancionar a quienes no cumplan con el calendario de vacunación infantil. Modificarán el Código de Convivencia.