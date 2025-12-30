Paritaria municipal: Las partes se reunirán nuevamente en el curso de esta semana

Como había sido anunciado, en la fecha hubo una reunión entre representantes de Intendentes y de Festram en el marco de la negociación paritaria con el objetivo de resolver la política salarial de la última parte del año.

Las negociaciones no han arrojado resultados conformes a las expectativas salariales de la representación de los trabajadores municipales de la provincia. Festram entiende que es urgente una recomposición del salario, y por ello ha solicitado al Gobierno de la Provincia desde el mes de noviembre las condiciones de negociación salarial conforme a la Ley 9.996.

La Federación ha manifestado que el aumento de los precios de los alimentos supera ampliamente la inflación publicada. Además, la decisión del Gobierno Provincial y de la Intendencia de la ciudad de Santa Fe de modificar el sistema previsional ha sido un duro golpe al salario real.

Por lo dicho el pedido realizado a los Intendentes es de contemplar todas estas variables a la hora de formalizar una nueva propuesta. Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio para el día viernes 2 de enero.

