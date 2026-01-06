Festram determinó 48 horas de paro de empleados municipales para esta semana y la próxima

En el plenario de secretarios generales de la federación, resolvieron establecer la medida de fuerza para el jueves 8 y viernes 9 de esta semana, y jueves 15 y viernes 16 de la semana entrante. También realizarán movilizaciones y cortes de ruta.
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El lunes se realizó el Plenario de Secretarios/as Generales de Festram. La mesa paritaria de Festram había rechazado el ofrecimiento salarial de los intendentes, decisión que fue ratificada por la totalidad de los Sindicatos Municipales de la Provincia.

Asimismo, se resolvió iniciar un plan de lucha con medidas de paro total de actividades para los días jueves 8 y viernes 9 de esta semana, y jueves 15 y viernes 16 de la semana entrante, con movilizaciones y cortes de ruta.

Además, todos los Secretarios/as Generales de los 42 sindicatos se convocarán en Casa de Gobierno el día jueves y entregarán un petitorio al gobernador Pullaro, ante la preocupación por la falta de convocatoria a paritarias que data de más de 60 días pese al pedido de la federación.

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