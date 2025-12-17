CTA Santa Fe rechazó el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional
José Testoni cuestionó la iniciativa del Ejecutivo que encabeza Javier Milei y advirtió sobre cambios en convenios colectivos. Sostuvo que la propuesta "es volver atrás" en derechos laborales. 17 de diciembre de 2025
El secretario general de la CTA Santa Fe, José Testoni, expresó su rechazo al proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional y analizó sus alcances en RTS Noticias. El dirigente sindical apuntó contra la iniciativa del Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei y planteó que la reforma impacta de manera directa sobre los derechos de los trabajadores y los convenios colectivos vigentes en todo el país.
Durante la entrevista, Testoni afirmó que “este proyecto del Ejecutivo Nacional que encabeza el presidente Javier Milei, que ha dado en llamar proyecto de modernización, que para nosotros no hay nada más conservador que este proyecto, porque es volver atrás”. En ese sentido, vinculó la propuesta con un retroceso respecto de las conquistas sociales alcanzadas desde mediados del siglo XX.
El dirigente señaló que la iniciativa debería ser rechazada por distintos espacios políticos y sostuvo que “la mayoría de las fuerzas políticas en este país deberían estar rechazándolo porque es volver sobre los pasos de lo que tanto lucharon”. También cuestionó el modelo productivo que, según su mirada, se promueve desde el proyecto oficial.
Testoni advirtió sobre las consecuencias concretas para el mundo del trabajo y explicó que en la Argentina existen miles de convenios colectivos vigentes en todos los sectores. En ese marco, remarcó que uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del régimen de ultraactividad de esos acuerdos.
Al respecto, indicó que “una de las cosas que se introducen con esta reforma laboral es la caída de la ultraactividad” y agregó que “todos los convenios van a caer al año de ser votada esta ley”, lo que, según planteó, modifica las condiciones de ingreso, permanencia y despido de los trabajadores en la provincia y en el país.
