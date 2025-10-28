Amsafe y Sadop exigen la urgente reapertura de la paritaria docente

"El resultado electoral que obtuvo el gobernador de la provincia de Santa Fe fue claro y contundente. Es necesario cambiar el rumbo de la política provincial y atender los reclamos del sector docente que se hizo oír en las urnas", afirmaron los dirigentes de Sadop

Recordamos que, a pesar del rechazo contundente de toda la docencia santafesina a la propuesta para el segundo semestre del año, el gobernador Maximiliano Pullaro determinó el cierre de la negociación colectiva por decreto e impuso la política salarial rechazada.

Por su parte, desde Amsafé sostienen que el salario docente perdió alrededor del 30% de poder adquisitivo desde comienzos de 2024. "Muchos compañeros ya buscan otros ingresos, manejan Uber o hacen changas los fines de semana", describió el secretario general, Rodrigo Alonso.

Según el estudio elaborado por el gremio, la caída real del salario fue del 23,27% en 2024 y del 5,35% en lo que va del año. "El Estado debe cumplir con sus compromisos, más allá de quién gobierne", subrayó Alonso