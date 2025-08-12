El municipio realiza trabajos de alcantarillado en calle Cochabamba

El municipio de San Cristóbal se encuentra realizando trabajos de alcantarillado en calle Cochabamba (intersección con La Paz y Junín).

El área de obras públicas está trabajando arduamente para instalar nuevas alcantarillas y nivelar las existentes, lo que mejorará significativamente el sistema de drenaje.

"Un compromiso que no cesa. Este trabajo es solo uno de los muchos proyectos que estamos llevando a cabo para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor para vivir", manifestó el Secretario de Obras Públicas.