El municipio realiza trabajos de alcantarillado en calle Cochabamba

El municipio de San Cristóbal se encuentra realizando trabajos de alcantarillado en calle Cochabamba (intersección con La Paz y Junín).
El área de obras públicas está trabajando arduamente para instalar nuevas alcantarillas y nivelar las existentes, lo que mejorará significativamente el sistema de drenaje.
"Un compromiso que no cesa. Este trabajo es solo uno de los muchos proyectos que estamos llevando a cabo para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor para vivir", manifestó el Secretario de Obras Públicas.
Avellaneda: Avanzan las obras de pavimentación en barrio Cooperación
La Municipalidad de Avellaneda lleva adelante tareas de pavimentación sobre Calle 114, entre las calles 109 y 107, y extenderá los trabajos hasta la Calle 111, mejorando la conectividad en un sector estratégico del barrio.
Se construirá la nueva sala de tomografía en el Hospital de San Cristóbal, con una inversión millonaria
Al momento de recorrer el lugar, el senador Michlig calificó como "histórica la construcción de esta sala, ya que será la primera vez que el departamento San Cristóbal cuente con un tomógrafo de última generación".
Hersilia comenzó la puesta en valor del Predio Ferrocarril
Las obras contemplan la finalización del circuito aeróbico, nuevas veredas e iluminación, un muelle, parquización y gradas en la explanada de trenes. El proyecto se enmarca en el Programa de Obras Urbanas, impulsado desde Provincia, con una inversión de más de $60 millones.
El Gobierno Provincial anunció que reparará rutas claves del norte santafesino
Hoy en la ciudad de Santa Fe, se realiza la licitación para un conjunto de intervenciones viales que se divide en dos frentes simultáneos de trabajo para la reparación. Por un lado, de la Ruta Provincial N° 1, que irá desde el límite entre los departamentos San Javier y Garay, hasta Reconquista; y por otro lado, en distintos tramos de las rutas provinciales N° 3, 31, 32, 36, 40, 41, 60s, 83s, 87s, 96s, 97s y 100s.
Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes
La candidatura a nivel nacional de la vicegobernadora implica cambios en la estructura de poder en Santa Fe.
Qué dice el pronóstico del tiempo este lunes en la ciudad de San Cristóbal y la región
La temperatura mínima fue de 8º y la máxima sería de 21°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no hay probabilidad de precipitaciones.
Alejandro Tognolo sería el nuevo Jefe de la UR XIII
Extraoficialmente se estaría produciendo un cambio de autoridades en la cúpula de la polìcia departamental, el nuevo jefe serìa un joven quien se desempeñaba como Subjefe URXI. El Lic. Alejandro Tognolo es Director de Policía.
Provincia ofreció a los estatales un aumento semestral del 7%
La propuesta incluye una suba salarial distribuida en 1,5% en julio, 1,5% en agosto y 1% en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. El aumento no podrá ser inferior a 40 mil pesos desde julio, que se amplía a 70 mil a partir de octubre.
Expo Rural de Reconquista: Un fuerte reclamo a los gobiernos nacionales y provinciales dejaron los discursos ruralista
En este acto bajo el lema "Camino a los 90 años de la Expo" fue muy buena en todos los aspectos. El gobierno provincial estuvo representado por el Ministro de Desarrollo Productivo Lic. Gustavo Puccini. A la hora de los discursos el presidente de la Sociedad Rural Augusto Gastaldo señaló en algunos de sus párrafos: "El sector productivo reclama un cambio efectivo, concreto, palpable y en serio, al gobierno provincial". Además, reprochó una discriminación respecto al sur y valoró una mejora en seguridad rural.