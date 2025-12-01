Provincia avanza con la remodelación de un centro de salud en Reconquista

Los trabajos alcanzan el 65% de avance de la obra para la restauración integral del Centro de Salud de Barrio La Loma. La inversión de la Provincia supera los $437 millones.

El Gobierno Provincial de Maximiliano Pullaro continúa trabajando en la reconstrucción del Centro de Salud de barrio La Loma, de Reconquista, en el departamento General Obligado. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó al respecto que “ya estamos en un 65 % de avance de la refacción total”.

“El gobernador Pullaro sigue impulsando un amplio plan de trabajos en centros de salud y hospitales porque estamos convencidos de que los impuestos deben volver a los vecinos en obras. En este centro era importante recuperar las instalaciones porque acá se atienden semanalmente familias de 4 barrios de la zona”, explicó el ministro Enrico durante su última visita a la obra.

Con una inversión provincial que supera los 437 millones de pesos, las obras en el Centro de Salud de La Loma permitirán dar respuesta a problemas estructurales como filtraciones en techos, fisuras en muros y pisos, para ponerlo nuevamente en funcionamiento. 

En este sentido, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, detalló que “en la obra se realizan refuerzos estructurales, extracción de instalaciones y accesorios, recomposición de pisos, instalaciones, reparación y recambio de cielorrasos, terminaciones, pinturas y herrerías”. 

Por su parte, el senador departamental, Orfilio “Chacho” Marcón, destacó que “es una obra muy esperada por las familias del sector. Junto al Gobierno Provincial seguimos apostando a espacios de atención más dignos, accesibles y mejor preparados para cuidar a nuestra gente”.

En las últimas semanas, la empresa constructora avanzó con la colocación de pisos, revoques interiores, pintura en rejas exteriores y la preparación del suelo para las veredas perimetrales.
Las tareas para la intervención integral se realizan sobre una superficie de 434.000 metros cuadrados cubiertos y 25.000 metros cuadrados semicubiertos.

Fuerte inversión en obras para centros de salud

La refacción integral del centro de salud de barrio La Loma en Reconquista forma parte de los trabajos que desarrollan los ministros de Obras Públicas y de Salud de Santa Fe para recuperar instalaciones sanitarias que son esenciales para los vecinos.

Del mismo modo, la gestión provincial avanza con las tareas para las reparaciones en los centros de salud de barrio Las Vegas en Santo Tomé, barrio Malabrigo de Helvecia; así como en los barrios Talleres, 17 de Octubre, Ernesto Che Guevara, Las Flores, Los Pinos y Villa Amelia en Rosario. 

También se llevó a cabo la licitación para la ampliación y remodelación de los centros de salud de Hersilia y de Gobernador Crespo, recordando que en octubre pasado finalizaron y se inauguraron las obras para la refacción integral del centro de salud de Villa Ana.  

Además, la Provincia avanza con la construcción de un nuevo centro de salud en Arroyo Leyes y un nuevo SAMCo en Juan Bernabé Molina.

