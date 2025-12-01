Provincia avanza con la remodelación de un centro de salud en Reconquista

El DepartamentalMas Secciones - Salud27 de noviembre de 2025
El Ministerio de Salud confirmó 627 contagios en el país y señaló marcadas diferencias en las coberturas provinciales, sobre todo en los refuerzos pediátricos.
27 de noviembre de 2025
Ocurrió en la intersección de las rutas nacionales 19 y 34, cuando un control de la Guardia Provincial detectó irregularidades en una camioneta Chevrolet Tracker blanca que circulaba por el corredor vial.
28 de noviembre de 2025
Se realizó el Congreso General de los Sindicatos Municipales de la Provincia de Santa Fe.
29 de noviembre de 2025
"Esta ruta se construyó en 1979 y desde entonces nunca tuvo una repavimentación integral. Solo se realizaron trabajos parciales de bacheo, que arreglaban un sector pero a los pocos meses se deterioraba otro. Fueron más de 40 años de espera. Hoy estamos dando un paso histórico para ponerla definitivamente en valor, gracias a un gobierno presente que cumple con la palabra”, señaló Michlig
30 de noviembre de 2025
El conductor presentó documentación adulterada y en la causa quedó como imputado por adulteración de documento público y adulteración de bien registrable. La Cédula presentaba diversas anomalías que no garantizan su autenticidad, asimismo las placas de dominios que poseía colocadas no eran originales.