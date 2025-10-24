Supervisión de las obras hídricas de Canal Bolatti, en beneficio de los distritos de Ambrosetti, La Rubia y Arrufó

El senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González, el subsecretario de Obras y Gestión Territorial del Ministerio de Obras Públicas, Federico Sieber, el subadministrador general de Vialidad Provincial, Sergio Cardozo, y la presidenta comunal de Ambrosetti, Dianela Michlig, supervisaron el avance de las tareas en distintos tramos del canal, sobre la Ruta Provincial 77S.

Las obras -ejecutadas en el marco de un convenio entre la Secretaría de Recursos Hídricos y el Comité de Cuenca Zona Oeste, Canales Principales III y IV- demandan una inversión provincial de más de $391 millones, con el objetivo de aumentar la capacidad de escurrimiento del agua producto de precipitaciones intensas y evitar anegamientos en zonas rurales y urbanas de los distritos de Ambrosetti, La Rubia y Arrufó.

El senador Michlig agradeció la presencia y seguimiento de los funcionarios de estas obras tan importantes para la región, gracias a un gobierno provincial presente en el territorio, como lo pregonan nuestro Gobernador Maxi Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia”, haciendo extensivo el agradecimiento a todo el equipo de trabajo del ministerio de obras públicas que conduce Lisandro Enrico.

Tareas desplegadas

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Recursos Hídricos, lleva adelante las tareas de limpieza de fondo, taludes, desmonte y conformación de banquina de trabajo en una extensión de 19 kilómetros del Canal Bolatti y su Variante, en el departamento San Cristóbal.

El subsecretario Federico Sieber destacó “que la obra avanza a muy buen ritmo y está próxima a finalizar”.

Por su parte, la presidenta comunal Dianela Michlig resaltó destacó “la magnitud de esta inversión que beneficia directamente a nuestro distrito y a toda la región, permitiendo mitigar riesgos hídricos y fortalecer la producción agropecuaria”.

Se continuará con otras obras hídricas

Asimismo, Sieber, subrayó que una vez finalizados los trabajos del Canal Bolatti y su Variante, se avanzará en la limpieza del Canal San Carlos, que atraviesa las Rutas N° 34 y 39, llegando hasta inmediaciones de Villa Trinidad.

“El Comité de Cuenca viene haciendo un trabajo enorme, con compromiso y dedicación. Estamos muy conformes con los resultados y con el trabajo conjunto entre provincia, comunas y legisladores”, destacó el funcionario.

Obras estratégicas claves

El senador Felipe Michlig resaltó la importancia de la intervención, señalando que “estamos en zona rural de Ambrosetti, en estancia El Trébol, observando los trabajos del canal Variante Bolatti, que forman parte del mismo convenio. Quiero agradecer a Federico Sieber, a Sergio Cardozo, a Cachi Paulón —titular del Comité de Cuenca— y a Efraín Rojas, que supervisa las tareas en el terreno.

Estas obras son fundamentales para proteger a los productores y al sistema productivo santafesino. Los canales deben realizarse en tiempos de sequía, no cuando estamos inundados”, indicó el senador.

Sergio Cardozo mencionó que “con estas obras, el Gobierno de Santa Fe y el senador Felipe Michlig continúan impulsando un esquema de infraestructura hídrica con visión productiva, que mejora los escurrimientos, garantiza la transitabilidad en rutas y caminos comunales, y protege la producción agropecuaria del departamento San Cristóbal frente a eventuales excesos hídricos”.