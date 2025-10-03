Avanza la obra de cordón cuneta en San Cristóbal

La obra de cordón cuneta entre calles Lassaga y Azcuénaga avanza gracias al arduo trabajo del personal municipal.

Esta importante obra mejorará notablemente el mantenimiento de las calles en épocas de lluvia y tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

El Intendente Marcelo Andreychuk y el Secretario de Obras y Servicios Públicos Sergio Bustos estuvieron presentes en el lugar, supervisando el avance de la obra. "La misma es un reflejo del compromiso que hemos asumido y de ser leales a la palabra, trabajando cada día por la ciudad que merecemos, brindando mejores servicios a la comunidad".