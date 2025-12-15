Provincia completó el pilotaje para ensanchar los tres puentes de la Ruta 4

Provincia avanza con la remodelación de un centro de salud en Reconquista
Los trabajos alcanzan el 65% de avance de la obra para la restauración integral del Centro de Salud de Barrio La Loma. La inversión de la Provincia supera los $437 millones.
"En la gestión del gobernador Pullaro, entre Elisa y San Cristóbal, estamos duplicando el ancho de los puentes sobre los arroyos San Antonio, Capivara I y Capivara II", precisó el ministro Enrico.Mas Secciones - Obras públicas15 de diciembre de 2025El Departamental
En el marco del plan de obras para el mejoramiento de la red vial santafesina, el Gobierno Provincial continúa con los trabajos para el ensanchamiento de tres puentes ubicados en distintos tramos de la Ruta 4, en el departamento San Cristóbal. La obra, que se lleva a cabo en los puentes ubicados sobre los arroyos San Antonio, Capivara I y Capivara II; ya supera el 25% de ejecución y cuenta con una inversión provincial actualizada que ronda los $11.600 millones.
En este sentido, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, señaló que “esta es otra de las obras viales que hacemos con recursos de los vecinos de la provincia de Santa Fe, con recursos propios. Como lo remarca siempre nuestro gobernador Maximiliano Pullaro: tenemos el plan de obra pública más ambicioso de la historia de la Provincia, y lo estamos haciendo bajando los costos del Estado y de la obra pública”.
“Entre Elisa y San Cristóbal estamos duplicando el ancho de los puentes que hoy tienen 6 metros de calzada y dos cordones de 40 centímetros cada uno. De estos 6,8 metros vamos a pasar a 13,3 metros de ancho, con una calzada de 7.3 metros y dos banquinas pavimentadas de 3 metros cada una. Ya completamos el pilotaje en los tres puentes, construimos 66 nuevos pilotes”, precisó el ministro Enrico sobre la importante obra vial que desarrolla la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) en Ruta 4.
Por su parte, el administrador general de Vialidad provincial, Pablo Seghezzo, explicó que “el ancho de calzada era estándar en rutas de pavimento antiguas, quedaron angostos, estos puentes se cobraron vidas y era necesario que los intervengamos”.
Del mismo modo, el senador departamental, Felipe Michlig, reconoció que “esta obra forma parte de las inversiones que el gobierno provincial, que conducen el gobernador Pullaro y la vice Scaglia, destinan para nuestro interior productivo, dándonos lo mejor para bajar los riesgos de siniestralidad y que todos transitemos más seguros”.
“A los 13,3 metros de ancho entre calzada y banquinas hay que agregarle la defensa metálica, dando un ancho total de unos 14,6 metros, más que el doble del ancho actual. Después de haber hecho los terraplenes temporales para controlar el caudal de los arroyos, empezamos a trabajar en las estructuras del nuevo puente, agregando pilotes de hormigón paralelos a la estructura actual para así poder hacer el ensanchamiento del tablero”, amplió Seghezzo.
La obra, a cargo de la UTE conformada por Mundo Construcciones S.R.L. y Rovial S.A., busca mejorar de manera exponencial la seguridad vial tanto de los vecinos como de la producción que utilizan diariamente el corredor.
Además del ensanchamiento de las estructuras, la intervención también incluye mejoras en los accesos a los puentes, mantenimiento de alcantarillas y desagües, refuerzo en las defensas metálicas, iluminación LED, pintura y cartelería.
Así avanza una obra vial clave para el departamento San Cristóbal
Son tres los frentes abiertos de obra, uno por puente, donde se realizan distintas intervenciones según el grado de avance que presenta cada uno de ellos, tanto en la estructura como en el paquete compuesto por más de 50 centímetros de capas repavimentadas y nuevas, en el marco de los trabajos para el ensanchamiento.
El puente sobre Capivara I, de unos 1.100 metros de longitud, presenta un avance de obra individual del 19%, donde se completó el pilotaje paralelo de 20 pilotes nuevos. Por su parte, el puente sobre Capivara II, que mide 1.200 metros de largo, tiene un avance de obra individual del 16%, finalizando también allí la construcción de los 18 pilotes nuevos e iniciando la construcción de la infraestructura en los últimos meses del año. Finalmente, el puente en el arroyo San Antonio, de unos 2.200 metros, alcanzó un 32% de ejecución individual, donde ya se completó la construcción de los 28 pilotes nuevos y se trabaja con las vigas prefabricadas, la infraestructura y el paquete estructural del mismo.
Los trabajos alcanzan el 65% de avance de la obra para la restauración integral del Centro de Salud de Barrio La Loma. La inversión de la Provincia supera los $437 millones.
Ya se pusieron en marcha los trabajos que tienen un presupuesto de $15.800 millones y deben ejecutarse en un plazo de 24 meses. La obra tiene una longitud de 2.600 metros, incluyendo camino pavimentado, puente, bicisenda y vereda. “Mientras la obra pública está paralizada en gran parte del país, Santa Fe por impulso del gobernador Pullaro sigue invirtiendo, da trabajo y lo hace de forma transparente y eficiente”, resaltó el titular de Obras Públicas, Enrico.
El proyecto general abastecerá con agua potable a 83 localidades de ambas provincias y beneficiará a más de 1,2 millones de habitantes. El presupuesto oficial de los dos nuevos bloques alcanza los $ 165.723 millones. Los bloques que se licitarán el 27 de enero en Santa Fe, se suman al actualmente en construcción desde la localidad de Coronda.
Con una inversión total de $5.261 millones de pesos para esta iniciativa en Huanqueros, se realizará una presa niveladora y el paseo costero, que incluye una Planta Campamentil. El objetivo es realizar actividades turísticas y recreativas durante todo el año.
Así lo confirmó el senador Felipe Michlig en nombre del gobierno provincial que conduce Maxi Pullaro. “A partir de esta gran decisión política este ambicioso proyecto de transformación y puesta en valor de este espacio único, lo vemos cercano y posible”, indicó el representante departamental.
"Se trata de una obra de 19 kilómetros de limpieza del Canal Bolatti, con una inversión de $391 millones, que avanza a muy buen ritmo y está próxima a finalizar", dijo el senador.
Lo anunció el ministro de Educación José Goity. "Queremos que sea el año de la innovación", dijo.
Con el pago de la segunda cuota del aguinaldo y el bono previsional, el ingreso mensual de jubilaciones menores se incrementa en la última liquidación del año.
El procedimiento afectará barrios con desvíos momentáneos. Participarán unas 150 personas de distintas áreas y organismos.
Días atrás, la Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano Moreno”, de la ciudad de San Cristóbal también comenzó a transitar el camino del mutualismo escolar. En el local de música del establecimiento educativo se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva de la Mutual Escolar "Sembrando futuro" de la Escuela Normal Superior Nº 40 "Mariano Moreno".
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo el pasado jueves a tres personas, identificadas como I. G., M. S. y L. C., en el marco de una causa por microtráfico y usurpación en la ciudad de San Cristóbal.