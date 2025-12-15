Provincia completó el pilotaje para ensanchar los tres puentes de la Ruta 4

En el marco del plan de obras para el mejoramiento de la red vial santafesina, el Gobierno Provincial continúa con los trabajos para el ensanchamiento de tres puentes ubicados en distintos tramos de la Ruta 4, en el departamento San Cristóbal. La obra, que se lleva a cabo en los puentes ubicados sobre los arroyos San Antonio, Capivara I y Capivara II; ya supera el 25% de ejecución y cuenta con una inversión provincial actualizada que ronda los $11.600 millones.

En este sentido, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, señaló que “esta es otra de las obras viales que hacemos con recursos de los vecinos de la provincia de Santa Fe, con recursos propios. Como lo remarca siempre nuestro gobernador Maximiliano Pullaro: tenemos el plan de obra pública más ambicioso de la historia de la Provincia, y lo estamos haciendo bajando los costos del Estado y de la obra pública”.

“Entre Elisa y San Cristóbal estamos duplicando el ancho de los puentes que hoy tienen 6 metros de calzada y dos cordones de 40 centímetros cada uno. De estos 6,8 metros vamos a pasar a 13,3 metros de ancho, con una calzada de 7.3 metros y dos banquinas pavimentadas de 3 metros cada una. Ya completamos el pilotaje en los tres puentes, construimos 66 nuevos pilotes”, precisó el ministro Enrico sobre la importante obra vial que desarrolla la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) en Ruta 4.

Por su parte, el administrador general de Vialidad provincial, Pablo Seghezzo, explicó que “el ancho de calzada era estándar en rutas de pavimento antiguas, quedaron angostos, estos puentes se cobraron vidas y era necesario que los intervengamos”.

Del mismo modo, el senador departamental, Felipe Michlig, reconoció que “esta obra forma parte de las inversiones que el gobierno provincial, que conducen el gobernador Pullaro y la vice Scaglia, destinan para nuestro interior productivo, dándonos lo mejor para bajar los riesgos de siniestralidad y que todos transitemos más seguros”.

“A los 13,3 metros de ancho entre calzada y banquinas hay que agregarle la defensa metálica, dando un ancho total de unos 14,6 metros, más que el doble del ancho actual. Después de haber hecho los terraplenes temporales para controlar el caudal de los arroyos, empezamos a trabajar en las estructuras del nuevo puente, agregando pilotes de hormigón paralelos a la estructura actual para así poder hacer el ensanchamiento del tablero”, amplió Seghezzo.

La obra, a cargo de la UTE conformada por Mundo Construcciones S.R.L. y Rovial S.A., busca mejorar de manera exponencial la seguridad vial tanto de los vecinos como de la producción que utilizan diariamente el corredor.

Además del ensanchamiento de las estructuras, la intervención también incluye mejoras en los accesos a los puentes, mantenimiento de alcantarillas y desagües, refuerzo en las defensas metálicas, iluminación LED, pintura y cartelería.

Así avanza una obra vial clave para el departamento San Cristóbal

Son tres los frentes abiertos de obra, uno por puente, donde se realizan distintas intervenciones según el grado de avance que presenta cada uno de ellos, tanto en la estructura como en el paquete compuesto por más de 50 centímetros de capas repavimentadas y nuevas, en el marco de los trabajos para el ensanchamiento.

El puente sobre Capivara I, de unos 1.100 metros de longitud, presenta un avance de obra individual del 19%, donde se completó el pilotaje paralelo de 20 pilotes nuevos. Por su parte, el puente sobre Capivara II, que mide 1.200 metros de largo, tiene un avance de obra individual del 16%, finalizando también allí la construcción de los 18 pilotes nuevos e iniciando la construcción de la infraestructura en los últimos meses del año. Finalmente, el puente en el arroyo San Antonio, de unos 2.200 metros, alcanzó un 32% de ejecución individual, donde ya se completó la construcción de los 28 pilotes nuevos y se trabaja con las vigas prefabricadas, la infraestructura y el paquete estructural del mismo.