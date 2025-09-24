El municipio comenzó los trabajos de cordón cuneta sobre el ripio de Av. Trabajadores Ferroviarios

El secretario de Obras Públicas, Sergio Bustos, comentó que el personal municipal ya comenzó con la obra de cordón cuneta sobre el ripio de Avenida de los Trabajadores Ferroviarios, entre Hipólito Yrigoyen y Urquiza. Esta es la primera etapa de un proyecto que comprende todo el “anillado”, desde Belgrano y Azcuénaga hasta la esquina del Liceo Municipal.

Además, señaló que ya se publicó el llamado a licitación para la compra de una barredora-aspiradora, lo que significará una optimización y mejora del aseo de la ciudad.

Por último, repasó algunos trabajos que se vienen realizando paralelamente, como la reparación de luminarias, el arreglo y mantenimiento de calles de ripio, la puesta en valor de espacios públicos, entre otros.

“Esta gestión que encabeza el intendente Marcelo Andreychuk tiene un fuerte compromiso con los vecinos de la ciudad. Por lo tanto, todos los recursos, que se administran de manera austera y transparente, se vuelcan a la comunidad en servicios, obras, mantenimiento y mejoras”, manifestó el secretario.