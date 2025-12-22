Fin de semana con robos en San Cristóbal y Ceres

El DepartamentalPoliciales16 de diciembre de 2025
Interviene en la causa el Fiscal Dr. M. G. Spinosa.
El DepartamentalActualidad21 de diciembre de 2025
En la madrugada del domingo, personal de la Comisaría 9º de Villa Trinidad intervino en un siniestro vial, ocurrido en un camino rural secundario a la Ruta Provincial Nº 23, acceso al Parque Comunal local, ubicado a unos 600 metros al norte de la zona urbana.
El DepartamentalActualidad22 de diciembre de 2025
El Consejo Superior aprobó este instrumento que formaliza y ordena el camino que la institución viene recorriendo desde hace años en materia de gestión ambiental. En este marco desde UNL Verde se presentó un Decálogo de Buenas Prácticas Ambientales.
El DepartamentalActualidad22 de diciembre de 2025
Luego de varios nombres que se anunciaban como el reemplazo de Horacio Rigo al frente de la Regional IX de Educación, fuentes cercanas al senador Felipe Michlig y al diputado Marcelo González confirmaron que la dirección quedará a cargo de Maximiliano Rodríguez, alguien que no viene de la política, sino del sector educativo.