Fin de semana con robos en San Cristóbal y Ceres

Policiales22 de diciembre de 2025
En primer lugar, en la ciudad de San Cristóbal, personal policial intervino en un domicilio ubicado en Sarmiento al 1100 tras la denuncia de un hecho ilícito. El propietario de la vivienda, un hombre de 42 años, constató que la puerta del garaje había sido forzada, notando la faltante de siete sillas y varias vajillas.

Además, la policía investiga un hecho donde un joven ingresó al Samco local con una herida de arma blanca en la región abdominal. Según su relato, fue atacado por otro menor tras resistirse al robo de su teléfono celular, quien luego de la agresión se dio a la fuga. Debido a la complejidad de la lesión, el paciente fue derivado a un sanatorio de la ciudad de Santa Fe para estudios de mayor precisión, encontrándose fuera de peligro. Personal de la Comisaría 1º realizó el relevamiento de cámaras, toma de testimonios y peritajes fotográficos en el lugar del hecho, dando intervención inmediata a la Justicia de Menores para continuar con las diligencias de rigor.

Por otro lado, en la ciudad de Ceres, un vecino de 46 años, domiciliado en calle Echagüe al 600, denunció haber sido víctima de un asalto en su vivienda donde dos hombres irrumpieron en el sector de la cocina, lo apuntaron con un arma de fuego y le exigieron la entrega de dinero. Los delincuentes lograron sustraer dinero en efectivo y se dieron a la fuga. Por disposición de la fiscalía en turno, las actuaciones y la investigación del hecho quedaron a cargo del personal de PDI.

