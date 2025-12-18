Michlig y Tejeda encabezaron la firma de convenios para cinco localidades del departamento San Cristóbal

Michlig agradeció a la ministra Tejeda y expresó que «es muy importante impulsar el desarrollo de las localidades de nuestro departamento a través de estos programas que aportan fondos para infraestructura en clubes deportivos por un lado y capacitaciones que promueven generación de empleo y formación profesional por otro».

Programa Buenas Prácticas

En primer lugar, se firmó un convenio del Programa Buenas Prácticas, a través del cual se destinarán fondos para la construcción del primer playón deportivo de la localidad de Ambrosetti. En este sentido, la presidenta Comunal Dianela Michlig agradeció tanto a la ministra como al Senador y expresó que «la construcción de este playón será muy importante ya que actualmente las actividades deportivas se realizan en el Salón de Eventos del Club, que ahora podremos destinar para otras actividades».

Además, a través del mismo programa, la localidad de Villa Saralegui recibirá aportes para la adquisición e instalación de nueva luminaria en el club de la localidad, al respecto, el presidente Comunal de Saralegui, Jorge Piriz, expresó su agradecimiento sosteniendo que «venimos por buen camino y este aporte viene a mejorar en gran magnitud las instalaciones de nuestro club».

Formación de Promotores Gerontológicos

El senador provincial Michlig expresó que «estos cursos de cuidados gerontológicos han tenido gran impacto en Ceres, Suardi y San Guillermo, donde ya se han dictado con más de 100 egresados» y agregó que «ya tenemos más de 50 inscriptos de Ambrosetti, Hersilia, La Rubia y Arrufó».

En ese mismo sentido, la ministra Tejeda explicó que «esta capacitación está compuesta por 12 módulos que abarcan 150 horas, teniendo una duración de entre dos y tres meses».