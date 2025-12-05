Ceres: Recuperaron elementos que habían sido robados

Relacionado a un hecho de robo perpetrado en Barrio Malvinas, donde resultó víctima un hombre de 39 años, luego de realizar tareas investigativas y constatación de cámaras de videovigilancia, la policía logró identificar a los autores del hecho, tratándose de dos adolescentes de 15 y 16 años. Por tal motivo, personal policial se acercó a un domicilio de calle Castelli al 600 para realizar un registro domiciliario y secuestraron de un taladro. Por otro lado, desde calle Ramonda al 700 se recuperó un taladro y desde La Rioja al 600 una pelota. Se dio conocimiento a la Fiscalia correspondiente.