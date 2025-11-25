Se denunciaron varios robos en San Cristóbal durante el fin de semana largo

En primer lugar, en una vivienda de calle Urquiza S/N, una mujer de 36 años denunció el robo de 15 metros de cables subterráneos de color negro desde el pilar de luz de su padre de 69. Se continúa con las diligencias correspondientes, interviniendo el Fiscal en turno.

Un hombre de 42 años, denunció que desde su domicilio de calle Alberti al 800, autores ignorados se llevaron una caja de herramientas que estaba dentro de su camioneta estacionada en la entrada de su garaje.

Además, desde el predio del ferrocarril, su capataz de cuadrilla denunció que habían violentado el portón de ingreso y se habían robado dos manojos de llaves de mano, dos destornilladores, una mano de llaves Alem, dos pinzas, tres tubos, una conservadora, tres pares de borcegos, entre otros elementos.

Por otro lado, un hombre de 41 años denunció que desde una vivienda de calle Almirante Brown y Azcuénaga, notó que la puerta trasera estaba abierta y faltaban elementos del patio y de una habitación. Autores ignorados forzaron la instalación de cobre del motor de un aire acondicionado y sustrajeron tres amoladoras, 15 metros de cable y una cinta métrica.

Por último, desde una vivienda de General Paz al 2000, una joven de 29 años fue alertada por una vecina sobre una persona que salía de su domicilio con una bolsa de arpillera. El ladrón forzó la puerta precaria del frente y rompió una pared divisoria para llevarse diez metros de cable, seis platos, un grabador y mercadería.