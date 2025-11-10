Policiales del fin de semana: se denunciaron varios delitos en San Cristóbal

En primer lugar, desde el Centro de Salud Carlos Pellegrini, ubicado en Boulevard Rivadavia al 1600, una enfermera manifestó que al llegar notó que autores ignorados forzaron un ventiluz de aluminio con vidrio el cual se encuentra colocado en el baño, no constatando faltantes, solo daños materiales.

Por otro lado, un hombre de 71 años domiciliado en calle Alvear al 400, denunció que un individuo le había sustraído desde el interior del garaje un cuello cervical que se encontraba dentro de su camioneta. Se dio aviso a los móviles que se encuentran de recorridas aportando características físicas y de vestimenta, logrando en la intersección de calles Maipú y Urquiza interceptarlo, tratándose de un conocido en este medio de 18 años. Se procede a su aprehensión y a la puesta en conocimiento de la Fiscal en turno, quien ordenó la detención siendo alojado en recintos adecuados.

Personal de Comando realizando recorridas preventivas, observaron en el interior del Club Ferro Dho un matafuego tirado perteneciente al colectivo de la Institución, ingresaron para verificar y observaron un joven que salió corriendo desde el interior del vehículo, el cual fue aprehendido a metros del lugar. Se trató de un individuo de 17 años domiciliado en la ciudad. Personal del club constató que en el colectivo no había faltantes, solamente había intentado robar el estéreo. La fiscal de menores ordenó la restitución del joven a sus familiares.

Además, un hombre de 54 años manifestó que estaciono su auto marca Citroën C4 en el garaje de la casa de su padre, ubicada en La Paz al 700m y al día siguiente se percata que autores ignorados rompieron una sección de vidrio de la ventana del garaje, luego ingresaron y trataron de abrir el vehículo, provocando la ruptura de una de las molduras del lado de la ventana delantera. No hubo faltantes.

Por último, un adolescente de 16 años que se movilizaba de manera pedestre por Boulevard 25 de mayo y San Lorenzo, fue sorprendido por cuatro personas que comienzan a propinarle golpes de puños, patadas y golpes con cinturón y cables. El mismo fue examinado en el hospital, donde se le dictaminaron lesiones de leves.