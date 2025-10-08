Inseguridad: Robo y vandalismo en locales comerciales de San Cristóbal

El primero ocurrió en calle Saavedra al 300, donde su empleada contó que ingresó al local un joven y se llevó la caja registradora cuando ella se dio vuelta. En la esquina de calle Salta y Saavedra descartó el objeto y notó la faltante 40 mil pesos aproximadamente.

El segundo fue en un local de indumentaria ubicado en calle Hipólito Irigoyen al 900, donde se constata la ruptura total de una de sus vidrieras frontales. Al presentarse el propietario observó que, además del daño, estima la faltante de algunas prendas de vestir que estaban próximas a la vidriera dañada. Se dio conocimiento a la fiscal en turno, quien ordena las diligencias a practicar en ambos hechos.