Inseguridad: Robo y vandalismo en locales comerciales de San Cristóbal

Carlos LuceroActualidad06 de octubre de 2025
Se produjo un accidente de tránsito en Ruta Provincial N° 23 y Jujuy, donde colisionaron una moto, la cual era conducida por una mujer que falleció. La otra parte resultó ser una camioneta. La Ruta se encuentra cortada en ambas manos y se desvía el tránsito por una calle paralela. Intervine personal de la Comisaría 5°.
El DepartamentalActualidad08 de octubre de 2025
“Rosario está refloreciendo, volvió a ser la ciudad que era y eso es hermoso”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Pablo Javkin, sobre el masivo espectáculo por los 300 años de la ciudad.
Carlos LuceroActualidad08 de octubre de 2025
En el marco de la celebración del Centenario de la Escuela N°6220 "Martín Fierro". El Senador anunció la obra del acceso a la localidad, decida por el Gobernador Maxi Pullaro y la Vicegobernadora Gisela Scaglia.
El DepartamentalPoliciales08 de octubre de 2025
Personal Policial se encuentra investigando dos hechos delictivos perpetrados en locales comerciales.