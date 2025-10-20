Policiales del fin de semana: se denunciaron varios delitos en San Cristóbal

Desde un local comercial ubicado en Sarmiento y Lisandro de la Torre, personal de Comando observó una persiana semi abierta, le avisó a su propietaria, una mujer de 38 años, quien manifestó que había desorden, pero no falta nada.

Personal policial logró recuperar una moto que había sido robada en la localidad de Arrufó a un joven de 22 años, Desde calle Lavalle al 900 se procedió al secuestro del rodado que había sido abandonado en el lugar.

Por otro lado, una mujer de 76 años denunció que al estar dentro de su vivienda, ubicada en calle Urquiza al 1500, escuchó ruidos extraños y al salir observó una persona conocida en el ámbito delictivo que sale corriendo junto a otro individuo. No notó ninguna faltante.

Personal de comando, desde la intersección de Boulevard Rivadavia y Laprida, al realizar chequeo a dos menores de 14 años, descubrieron que ambos tenían armas blancas, uno en una manga de su campera y el otro entre su pantalón. Secuestraron los elementos y notificaron a la Subsecretaría, quien ordenó que se los restituya a sus padres.

Desde calle Azcuénaga al 800, una joven de 27 años, manifestó que al movilizarse a pie frente a su propiedad, se percata de que una ventana frontal estaba abierta. Al ingresar nota la faltante de un teléfono celular marca Redmi, color negro, que se hallaba sobre la cama de su dormitorio.

Por último, en calle Urquiza al 1400, personal de Comando Radioeléctrico observó a un menor conocido en el ámbito delictivo movilizándose a pie y trasladando un elemento entre sus manos. Al notar la presencia policial lo arroja al suelo y se retira a la carrera, perdiéndolo de vista. Se trataba de una prenda de vestir, la cual utilizaba para ocultar doce llaves de mano combinadas de distintos tamaños.