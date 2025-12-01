Se denunciaron varios robos durante el fin de semana en San Cristóbal

En primer lugar, se denunció un robo ocurrido en calle Presidente Perón, donde un hombre de 43 años contó que se llevaron su bicicleta. Luego de tareas investigativas de la policía y tras cotejar cámaras de seguridad, se identificó a un hombre de 30 años como autor del robo. El mismo fue aprehendido mientras se desplazaba rápidamente y se secuestró el rodado abandonado en un terreno cercano. El fiscal interviniente ordenó su detención.

Por otro lado, desde una vivienda ubicada en calle La Paz, un hombre de 37 años denunció que, tras ausentarse de su domicilio, al regresar le habían robado dinero en efectivo que se encontraba en el interior de la casa. Los ladrones habían ingresado forzando el ventiluz del baño. Personal de científica realizó el relevamiento de la escena y se está trabajando en la revisión de cámaras de seguridad.

Además, se denunció un robo en la escuela N° 548 "José de San Martin" ubicada en Barrio Palermo. Tras constatar que forzaron la puerta principal, autores ignorados sustrajeron dos parlantes y una mochila de cuero negra que contenía una computadora notebook del gobierno con su cargador. También se detectaron daños en un televisor utilizado para las cámaras de vigilancia. Se hizo presente personal de Criminalística y RPI para realizar el relevamiento de la escena y de las cámaras.

Por último, en Avenida Trabajadores Ferroviarios al 700, un hombre de 48 años denunció la sustracción de varios elementos de su vivienda tras el ingreso de un sujeto. Gracias a la alerta del Centro de Monitoreo se aprehendió a un joven de 29 años, quien llevaba parte de los elementos robados, incluyendo una conservadora y herramientas. Posteriormente, se recuperó una hidrolavadora que había escondido en un terreno cercano. El fiscal en turno ordenó la detención del sujeto, quedando alojado en recinto adecuados de la Alcaidía local y se procedió a la entrega de los objetos recuperados a la víctima.