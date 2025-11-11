Ceres: Secuestraron 4 millones de pesos y hubo un detenido por microtráfico

Un hombre fue aprehendido en Ceres tras una serie de allanamientos realizados por la PDI en el marco de una investigación por microtráfico de drogas. También se secuestró una importante cantidad de dinero, estupefacientes y un arma.

Policiales11 de noviembre de 2025El DepartamentalEl Departamental
27939-dinero

En Ceres, agentes de la Policía de Investigaciones realizaron una serie de allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de un presunto vendedor barrial de drogas y el secuestro de más de $4.000.000, estupefacientes y un arma.

El operativo fue el resultado de una investigación policial y judicial encabezada por la fiscal Emilce Fissore

La pesquisa se originó a partir de denuncias vecinales que alertaban sobre la comercialización de estupefacientes fraccionados en distintos puntos de la ciudad, bajo la modalidad de venta barrial.

A partir de esos reportes, los agentes de la PDI recolectaron pruebas clave mediante interceptaciones telefónicas, videos y tomas fotográficas que mostraban un flujo constante de personas que llegaban a las viviendas investigadas a toda hora.

Con los elementos probatorios reunidos, la Fiscalía solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento, que se concretaron durante la madrugada del sábado.

Allanamientos y secuestros

Durante los procedimientos, fue aprehendido el principal investigado, identificado como L. R. M. y se concretaron importantes secuestros.

En los inmuebles allanados los agentes encontraron: $4.724.400 en efectivo, 352 gramos de cogollos de marihuana, 88 gramos de semillas y 31 plantines de cannabis, seis teléfonos celulares, una motocicleta Honda CG 150, recortes de nylon usados para fraccionar la droga, y una pistola de aire comprimido.

El detenido fue trasladado a la alcaidía de la Jefatura de la PDI, donde quedó a disposición de la fiscal Fissore. 

Te puede interesar
Ranking
El Departamental

Recibí las últimas Noticias