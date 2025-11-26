Un hombre fue detenido en Ceres por tentativa de homicidio y amenazas

Además secuestró, 5 cuchillos, un machete, un rifle de aire comprimido con mira, una pistola de aire comprimido, una motocicleta Honda Tornado XR300L, una Pick-Up Ford Ecosport blanca y 6 teléfonos celulares.

El procedimiento se realizó a partir de un hecho ocurrido en la madrugada del lunes, cuando personal policial fue comisionado a Avenida Maipú y Pasaje Meyer por un disturbio en la vía pública. En el lugar se constató que un hombre presentaba una lesión en el rostro y manifestó que había sido agredido por dos hombres

Inmediatamente los agentes detuvieron a N. C., quien llevaba entre sus prendas una cuchilla, la cual fue secuestrada.

Por disposición del fiscal Odriozola, se continúo con las diligencias, y personal de PDI Ceres realizó entrevistas a la víctima y testigos, relevó cámaras de seguridad y realizó demás tareas investigativas.

Este martes, con los recaudos legales correspondientes, los efectivos llevaron a cabo dos allanamientos, donde secuestraron diversos elementos de interés para la causa y detuvieron al sospechoso restante.

El detenido fue trasladado a Alcaidía de San Cristóbal, y puesto a disposición de la justicia competente.