Un hombre fue detenido en Ceres por tentativa de homicidio y amenazas

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó el martes una serie de allanamientos donde detuvo a un hombre, identificado como F.E.B. por tentativa de homicidio y amenazas calificadas.

Policiales26 de noviembre de 2025El DepartamentalEl Departamental
pdi

Además secuestró, 5 cuchillos, un machete, un rifle de aire comprimido con mira, una pistola de aire comprimido, una motocicleta Honda Tornado XR300L, una Pick-Up Ford Ecosport blanca y 6 teléfonos celulares.

El procedimiento se realizó a partir de un hecho ocurrido en la madrugada del lunes, cuando personal policial fue comisionado a Avenida Maipú y Pasaje Meyer por un disturbio en la vía pública. En el lugar se constató que un hombre presentaba una lesión en el rostro y manifestó que había sido agredido por dos hombres

Inmediatamente los agentes detuvieron a N. C., quien llevaba entre sus prendas una cuchilla, la cual fue secuestrada.

Por disposición del fiscal Odriozola, se continúo con las diligencias, y personal de PDI Ceres realizó entrevistas a la víctima y testigos, relevó cámaras de seguridad y realizó demás tareas investigativas.

Este martes, con los recaudos legales correspondientes, los efectivos llevaron a cabo dos allanamientos, donde secuestraron diversos elementos de interés para la causa y detuvieron al sospechoso restante.

El detenido fue trasladado a Alcaidía de San Cristóbal, y puesto a disposición de la justicia competente.

Te puede interesar
Ranking
Reportaje a Pablo Semán

¿Por qué ganó Milei?

Carlos Lucero
Actualidad26 de noviembre de 2025

Entrevistamos a Pablo Semán, es Doctor en Antropología Social Licenciado en Sociología. Sus investigaciones se han centrado en las experiencias religiosas, musicales, literarias y políticas de los sectores populares. Entre sus libros cabe mencionar Bajo continuo: exploraciones descentradas sobre cultura popular y masiva. Religiosidad popular: creencias y vida cotidiana, así como Gestionar, mezclar. Habitar: claves de los emprendimientos musicales independientes (en coautoría con Guadalupe Gallo). Cumbia: nación, etnia y género en Latinoamérica (coeditado con Pablo Vila). Es investigador del Conicet y profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

El Departamental

Recibí las últimas Noticias