Detuvieron a 4 hombres y 2 mujeres por narcotráfico

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo este sábado en la ciudad de Suardi a los llamados V. R. y C. J. por Microtráfico y tenencia indebida de arma de fuego, a G. A., L. V. y V. G. por Microtráfico, y a C. M. por microtráfico y encubrimiento por robo.

Tras tareas investigativas respecto a hechos vinculados a la comercialización de estupefacientes en la ciudad de Suardi, y bajo solicitud de la Fiscalía interviniente y autorización judicial, se llevaron a cabo 7 allanamientos con participacion de unidades PDI de Rafaela, Sunchales, San Cristóbal, Fronteras, Compleja Rafaela, y los grupos de irrupción: Los Pumas, y GOT Vera, Reconquista, y San Cristóbal.

En los domicilios allanados, sitios en las

calles Alberdi s/n, Dr. Fernández al 900, Santiago Gilli al 100 y al 700, Belgrano s/n, y Córdoba al 100, los efectivos secuestraron

130,72 g de cocaína, 1205,45 g marihuana

13 teléfonos celulares, 5 balanzas digitales, $ 1.338.620, una moto Honda con pedido de secuestro desde 2023, dos plantas de marihuana, un revólver cal. 38 con 6 municiones, 10 proyectiles cal. 38 y una escopeta sin marca visible.

Además, en el operativo, los agentes también detuvieron a las personas mencionadas y notificaron a tres personas más en estado de libertad.



Por disposición de la fiscal Hemilce Fissore, todos los detenidos fueron traslados a sede policial, a disposición de la justicia competente.