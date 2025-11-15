Detuvieron a 4 hombres y 2 mujeres por narcotráfico

El hecho ocurrió en Suardi en el marco de allanamientos en los que secuestraron cocaína, marihuana, dinero y armas de fuego _

15 de noviembre de 2025Carlos Lucero
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo este sábado en la ciudad de Suardi a los llamados V. R. y C. J. por Microtráfico y tenencia indebida de arma de fuego, a G. A., L. V. y V. G. por Microtráfico,  y  a C. M. por microtráfico y encubrimiento por robo. 

Tras tareas investigativas  respecto a hechos vinculados a la comercialización de estupefacientes en la ciudad de Suardi, y bajo solicitud de la Fiscalía interviniente y autorización judicial, se llevaron a cabo 7 allanamientos con  participacion de unidades PDI de Rafaela, Sunchales, San Cristóbal, Fronteras, Compleja Rafaela, y los grupos de irrupción: Los Pumas, y GOT Vera, Reconquista, y San Cristóbal. 

En los domicilios allanados, sitios en las 
calles Alberdi s/n,  Dr. Fernández al  900, Santiago Gilli al 100 y al 700, Belgrano s/n, y Córdoba al 100, los efectivos secuestraron
130,72 g de cocaína, 1205,45  g marihuana
13 teléfonos celulares, 5 balanzas digitales,             $ 1.338.620, una moto Honda con pedido de secuestro desde 2023, dos plantas de marihuana,  un revólver cal. 38 con 6 municiones, 10 proyectiles cal. 38 y una escopeta sin marca visible. 
Además, en el operativo, los agentes también detuvieron a las personas mencionadas y notificaron a tres personas más en estado de libertad. 


Por disposición de la fiscal  Hemilce Fissore, todos los detenidos fueron traslados a sede policial, a disposición de la justicia competente.

