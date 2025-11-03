Policiales del fin de semana: se denunciaron varios delitos en San Cristóbal

Policiales del fin de semana: se denunciaron varios delitos en San CristóbalPoliciales03 de noviembre de 2025El Departamental
Personal de Comando fue alertado por personal del CAM sobre dos personas en inmediaciones del Banco Santa Fe en actitud sospechosa. Arribados al lugar se identificó a los mismos, tratándose de dos conocidos en el ámbito delictivo de 17 y 25 años. Al realizarles el chequeo palpareo se secuestraron una botella de shampoo y una de acondicionador de las cuales no pudieron justificar procedencia, dando versiones diferentes. Se logró establecer que las mismas habían sido robadas en una farmacia de calle Alvear al 900. La Fiscal ordenó la detención del mayor y que al menor se lo entreguen a sus progenitores.
Un hombre de 44 años, denunció que desde su taller de calle Lavalle al 700, notó la existencia de un boquete en una de las paredes traseras del inmueble y la faltante de una soldadora y treinta metros de cable negro.
Relacionado a un hecho de robo en Azcuénaga y Almirante Brown, donde resultara víctima una mujer de 23 años, de diligencias practicadas por personal de la Comisaría 1°, luego de efectuar registro domiciliario en calle Pringles 1500, recuperó una garrafa de 10 kg.
En la intersección de las calles Almirante Brown y 9 de Julio, un joven de 19 años manifestó que se movilizaba caminando junto a su sobrina de 4 años cuando en un momento una moto 110cc en la cual se movilizaba un hombre mayor de edad le realiza señas amenazantes e ingresa a su domicilio, es ahí cuando se percata de sonidos aparentemente efectuados con un arma de fuego. Se hizo presente personal de PDI para el relevamiento de la escena.
En Víctor Cabutti al 300, una mujer de 45 años denunció que autores ignorados robaron un aire acondicionado usado que no se encontraba instalado desde una habitación. Los ladrones ingresaron por una puerta trasera, la cual no cuenta con medidas de seguridad. Se realizan relevamiento de cámaras.
