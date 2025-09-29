Policiales del fin de semana: se denunciaron varios delitos en San Cristóbal

En primer lugar, se tomó conocimiento por parte de Personal médico del hospital local, informando el ingreso de un paciente de 16 años que registraba una herida de tipo corto-punzante en la zona lumbar baja. El mismo, manifestó que momentos antes en la esquina de 9 de Julio y Cochabamba protagonizó una pelea con otro menor, quien le provocó la herida. Una vez examinado se determinó lesiones graves sin riesgo de vida. Se procedió al secuestro del arma blanca utilizada.

Además, una joven de 25 años denunció el robo de su bicicleta rodado 26, la cual habíadejado sin ningún tipo de medidas de seguridad frente a su vivienda ubicada en calle 9 de Julio y Piedras. De diligencias practicadas se estableció que se encontraría en un predio de barrio Tiro Federal, luego de un amplio rastrillaje se logró recuperar la misma entre las malezas.

Personal de Comando, estando de recorridas preventivas, procedieron a la identificación y chequeo de un joven de 22 años en Lisandro de la Torre 1400. El mismo, en un bolsillo de su pantalón, transportaba un cuchillo tipo Tramontina, por lo que se procedió a su secuestro preventivo y a su traslado a sede policial, donde se lo notificó de la causa y luego se retiró del lugar.

Desde una vivienda ubicada en calle Pueyrredón al 700, un hombre de 33 años manifestó que una ventana del frente se encontraba forzada y desde el interior autores ignorados robaron una mochila, una billetera con dinero en efectivo y documentación, un llavero y varios papeles.

Por otro lado, un señor de 57 años contó que tras ausentarse de su vivienda por 15 días al regresar estaban las luces encendidas, el ventiluz del baño dañado y faltante de vajillas y un termo.

Por último, en las instalaciones del Club Pellegrini se produjo la activación de una alarma, constatando en el lugar la reja y la puerta de aluminio violentadas. Se hizo presente uno de los encargados, quien recorrió las instalaciones y luego informó que no registro faltante alguna.