Ola de robos durante el fin de semana en San Cristóbal

En primer lugar, una mujer de 63 años contó que se ausentó varios días de su domicilio, ubicado en calle Laprida al 500, y fue alertada por vecinos de una ventana forzada y el robo de un parlante, cinco cuchillas, cables y dos linternas.

Desde una despensa ubicada en calle Piedras al 1400, su propietario de 38 años, manifestó que mientras dormía escuchó un fuerte ruido al frente de su domicilio y vio la puerta rota, notando la faltante de una caja registradora que se encontraba en el interior del local. Se realizó un amplio rastrillaje por las inmediaciones, logrando el hallazgo de la caja en cuestión, sin el dinero sobre calle Hipólito Irigoyen al 1400.

Además, personal de Comando fue alertado a través de personal del CAM que en calle Urquiza al 1100 una joven de 22 años había sido víctima de un hecho ilícito, quien manifestó que autores ignorados habrían ingresado a su domicilio tras forzar un candado de la puerta de ingreso y se llevaron un par de zapatillas y una bolsa con cortes cárnicos que se encontraba en el freezer.

Por otro lado, desde Presidente Perón al 1700, una mujer de 51 años de edad denuncio que le forzaron una ventana y le robaron un equipo de música con un pendrive, un alargue, una mochila y cortes cárnicos desde el congelador de la heladera.

Por último, una joven de 28 de edad, domiciliada en calle General Paz al 2000, manifestó que le violentaron un candado y la cadena de su puerta y le sustrajeron un pisón, un juego de sábanas y elementos de cocina. Se realizó un rastrillaje en calles aledañas, observando un hombre que se movilizaba de manera rápida y arrojó una bolsa, antes de perderle el rastro. Se logró recuperar los elementos robados.