Santa Fe da un paso histórico hacia la inclusión con la "Hora Silenciosa"

El diputado provincial Dionisio Scarpin celebró la media sanción de su proyecto de ley “Hora Silenciosa”, que propone que supermercados, shoppings y otros comercios reduzcan los estímulos sonoros y lumínicos durante una hora, al menos dos veces por semana. “Lo que buscamos es que ir de compras o salir a un lugar público no sea una experiencia estresante, sino un momento posible para todos”, explicó.

El programa, de adhesión voluntaria, promueve que los locales bajen el volumen, atenúen las luces y suspendan ruidos intensos durante ese lapso. “La inclusión también se construye con gestos cotidianos. Bajar una música o apagar una pantalla puede ser un cambio enorme para una persona con hipersensibilidad sensorial”, afirmó Scarpin.

Finalmente, el legislador subrayó el valor simbólico y social de la iniciativa y llamó a que el proyecto avance en la otra Cámara. “Esto no es solo una ley, es una invitación a ponernos en el lugar del otro. Con empatía y pequeñas acciones podemos construir una provincia más amable e inclusiva para todos. Estamos seguros que el Senado va a acompañar este paso”, concluyó.