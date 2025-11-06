Monigotes: 32 familias participaron en una jornada histórica en la Escuela Constancio C. Vigil

En la Escuela N.º 6043 Constancio C. Vigil de la localidad de Monigotes se vivió una jornada histórica marcada por la unión de la comunidad educativa y el compromiso ambiental

Actualidad06 de noviembre de 2025Carlos LuceroCarlos Lucero
Imagen de WhatsApp 2025-11-06 a las 15.36.20_fdc35dc3

 Imagen de WhatsApp 2025-11-06 a las 15.34.18_e2cb8ccd

En el marco del proyecto institucional “Raíces que nos unen”, un total de 32 familias participaron activamente en la plantación de ejemplares arbóreos en el predio escolar. 
Las especies fueron obtenidas parcialmente a través del Vivero de la Provincia de Santa Fe mientras que otras fueron adquiridas gracias al aporte de la Asociación Cooperadora, con colaboración de la Comuna local para el traslado de las mismas. La iniciativa se destacó por su fuerte espíritu comunitario, ya que cada familia plantó un árbol en nombre de sus hijos, gesto que simboliza crecimiento, identidad y pertenencia.
La actividad contó además con la participación del cuerpo docente y asistentes escolares, quienes acompañaron esta propuesta ambiental que busca fortalecer valores como el cuidado de la naturaleza y el sentido de comunidad.
Los árboles quedaron distribuidos en distintos sectores del establecimiento, cada uno identificado con el nombre de los alumnos, dejando una huella permanente en la escuela y en la memoria colectiva de quienes formaron parte de esta experiencia.
Desde la institución destacaron la importancia de esta acción como un hecho inédito para la escuela y como un paso significativo hacia la construcción de un espacio más verde, sustentable y con raíces que unen a generaciones.

Imagen de WhatsApp 2025-11-06 a las 15.34.18_f316fcd6

Imagen de WhatsApp 2025-11-06 a las 15.34.21_04eeb0e4

Imagen de WhatsApp 2025-11-06 a las 15.34.49_b8ff9a18

Te puede interesar
27909-dengue-taller

Suardi: actividades para prevenir el dengue

El Departamental
Actualidad06 de noviembre de 2025

La Municipalidad de Suardi junto al Hospital local llevaron a cabo un Taller de lavado de bebederos de mascotas y recipientes, en el marco de prevención y concientización sobre el dengue.

2025-07-24NID_283624O_1

Avanza la modernización del Aeropuerto de Rosario

El Departamental
Actualidad06 de noviembre de 2025

En menos de 45 días, la obra ya está ejecutada al 48%. La iniciativa forma parte de la estrategia de conectividad aérea que impulsa el gobierno para fortalecer el desarrollo turístico, logístico y productivo de Santa Fe.

6fe5d852-a862-45b6-9ba9-fd3b0a6e4f21

Provincia continúa con los narcotest a funcionarios y fuerzas de seguridad

El Departamental
Actualidad05 de noviembre de 2025

Todos los testeos -que son sorpresivos- a agentes de la Policía de Investigaciones dieron negativos. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron que el programa refuerza la transparencia y tiene como objetivo mantener la integridad, y detecta y previene el consumo de sustancias prohibidas.

Ranking
27909-dengue-taller

Suardi: actividades para prevenir el dengue

El Departamental
Actualidad06 de noviembre de 2025

La Municipalidad de Suardi junto al Hospital local llevaron a cabo un Taller de lavado de bebederos de mascotas y recipientes, en el marco de prevención y concientización sobre el dengue.

El Departamental

Recibí las últimas Noticias