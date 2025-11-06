Monigotes: 32 familias participaron en una jornada histórica en la Escuela Constancio C. Vigil

En el marco del proyecto institucional “Raíces que nos unen”, un total de 32 familias participaron activamente en la plantación de ejemplares arbóreos en el predio escolar.

Las especies fueron obtenidas parcialmente a través del Vivero de la Provincia de Santa Fe mientras que otras fueron adquiridas gracias al aporte de la Asociación Cooperadora, con colaboración de la Comuna local para el traslado de las mismas. La iniciativa se destacó por su fuerte espíritu comunitario, ya que cada familia plantó un árbol en nombre de sus hijos, gesto que simboliza crecimiento, identidad y pertenencia.

La actividad contó además con la participación del cuerpo docente y asistentes escolares, quienes acompañaron esta propuesta ambiental que busca fortalecer valores como el cuidado de la naturaleza y el sentido de comunidad.

Los árboles quedaron distribuidos en distintos sectores del establecimiento, cada uno identificado con el nombre de los alumnos, dejando una huella permanente en la escuela y en la memoria colectiva de quienes formaron parte de esta experiencia.

Desde la institución destacaron la importancia de esta acción como un hecho inédito para la escuela y como un paso significativo hacia la construcción de un espacio más verde, sustentable y con raíces que unen a generaciones.